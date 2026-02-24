我是廣告 請繼續往下閱讀

近期在好市多社團掀起討論的一款威士忌起瓦士 18年，因網友分享「現場目擊大哥購物車滿滿一整打」的畫面，引發網友留言討論，話題熱度延續。根據網友分享，該名大哥坦言自己先前喝過一次就覺得口感順、香氣足，加上「只有Costco買得到」，只要遇到特價就會趁機囤貨。而此次特價幅度更讓不少人直呼超划算，一公升大容量威士忌折扣 470 元，特價後僅 1799 元，且為 18 年年份酒款，引發不少網友跟風詢問：「特價到什麼時候？年後還會有嗎」、「chivas很少在特價 有特價要買」，留言區中也出現飲用心得分享，有網友形容「蠻順的喝起來舒服」、「打開有很香的巧克力味，很好喝」、「有一點微微煙燻味 我很喜」該款威士忌的熱度不只停留在社團討論，更延伸至日常聚會情境。有網友分享，近期朋友新家入厝派對時，群組出現「注音符號猜禮物」的趣味互動，眾人用暗號方式猜測禮物內容，結果其中一項神秘暗號「ㄑㄨㄙ」竟指向這款威士忌，讓現場瞬間笑翻還以為是「清瓦斯」，沒想到答案揭曉竟是「起瓦士」。原來新家的屋主本身是 F1 車迷，朋友特別準備了由法拉利車隊明星車手 Charles Leclerc 代言的起瓦士作為入厝禮，不僅呼應屋主喜好，也讓這款威士忌瞬間成為聚會的話題主角。事實上，該品牌過往也曾與其他全球高聲量代言人合作，包括知名女團BLACKPINK成員 Lisa，再到目前的法拉利F1車隊車手 Charles Leclerc 等，展現其於國際威士忌市場的影響力與品牌高度。在台灣更於 2025 年榮獲金威獎肯定，在盲測的評比之下仍能在威士忌專家的味蕾中脫穎而出，展現其深厚的產品實力，也讓此次社群討論熱潮更添關注度。