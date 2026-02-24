我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯電總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長。（圖╱取自聯電官網）

PCB大廠欣興電子今（24）日召開董事會並拍板董座人事案後續，由於前董座暨集團策略長曾子章退休，將由聯電總經理簡山傑出任欣興董座暨集團策略長，此外，集團策略長也由簡山傑接任。簡山傑現為聯電共同總經理，負責聯電在核心製造和技術方面的研發和營運，擁有逾30年的半導體研發經驗，於1989年加入聯電，多年來曾領導公司內多個不同部門，涵蓋先進技術開發、特殊技術開發、客戶工程、技術移轉暨開發、矽智財與設計支援、企業行銷等，並於現任職務之前，曾任聯電資深副總。在他多年的職涯中，曾發表21篇科技論文，並擁有176項全球半導體相關專利。於1998年獲經濟部頒發的國家創新獎，並於2001年獲頒國家傑出經理獎。欣興先前表示，「曾董事長因屆齡退休及世代交替的需要，聯電改派法人董事。曾董事長多年來的卓越貢獻與領導，將欣興帶領至全球第一，我們表達最誠摯的敬意與感謝。聯電是欣興長期主要股東，支持任何對公司有正面助益的經營團隊調整，並致力現有經營團隊順利傳承」。