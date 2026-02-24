喜歡海外網購的朋友注意了！關務署表示，從今年 3月1日起，針對個人進口簡易申報快遞貨物，凡採取實名認證線上委任者，將全面實施預先確認委任制，避免民眾遭冒名，防堵違禁品、海外詐騙包裹通關，詳細規定注意事項也曝光了！
海外網購新制！預先委任制全面上線
財政部於今年2月23日修正發布空運快遞貨物通關辦法及海運快遞貨物通關辦法相關規定，確定從 3月1日起，海關全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程，盼能防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹。
財政部關務署表示，民眾採取進口簡易申報快遞貨物「實名認證」線上委任者，從 3月1日起，全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程。
預先委任制來了！收到推播訊息後務必詳實核對
全面實施預先委任制度獲得各界普遍支持，關務署也呼籲，民眾網購後請密切注意報關業者通知及 EZ Way APP 推播訊息。
預先委任制執行重點如下：
第一步：詳實核對貨物品項及申報金額。
第二步：
資訊無誤：請於 APP 點選「申報相符」。
資訊有誤或遭冒名：請點選「申報不符」並洽報關業者釐清，待業者重新推播正確資訊後再行確認。
資料來源：財政部關務署
我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部於今年2月23日修正發布空運快遞貨物通關辦法及海運快遞貨物通關辦法相關規定，確定從 3月1日起，海關全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程，盼能防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹。
全面實施預先委任制度獲得各界普遍支持，關務署也呼籲，民眾網購後請密切注意報關業者通知及 EZ Way APP 推播訊息。
預先委任制執行重點如下：
第一步：詳實核對貨物品項及申報金額。
第二步：
資訊無誤：請於 APP 點選「申報相符」。
資訊有誤或遭冒名：請點選「申報不符」並洽報關業者釐清，待業者重新推播正確資訊後再行確認。