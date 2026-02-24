我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊貴媚（左）、劉冠廷（中）登上胡瓜（右）節目《下面一位》。（圖／《下面一位》提供）

楊貴媚百元酬勞苦熬試用期！胡瓜免費主持

▲楊貴媚（左起）、胡瓜及劉冠廷各別分享出道血淚。（圖／《下面一位》提供）

胡瓜的YouTube節目《下面一位》熱播中！最新一集，胡瓜邀請賀歲國片《雙囍》主演楊貴媚及劉冠廷座客，談及演藝之路，楊貴媚透露自己從歌唱比賽進電視台，試用期長達3年，演出酬勞扣稅後僅剩數百元，劉冠廷則當過劇場整理道具工作人員、臨時演員兼任體育老師，胡瓜更於秀場時期任何一個機會都不放過，不管價格高低，甚至免費主持，熬過低谷如今都成了重量級明星，辛酸過往值得了現在。胡瓜帶著楊貴媚及劉冠廷走進充滿電影記憶的大安森林公園，重返因電影《愛情萬歲》而成為跨年「哭點聖地」的經典場景，楊貴媚也分享當年拍攝《愛情萬歲》時，公園仍相當荒蕪，沒想到多年後竟成為全球罕見、以電影為跨年主題的文化現象，她也更是每一年的跨年都親身到場支持。談及演藝之路，胡瓜、楊貴媚及劉冠廷各別分享出道血淚，楊貴媚透露從歌唱比賽進電視台，試用期長達3年，演出酬勞扣稅後僅剩數百元，劉冠廷曾當劇場道具工作人員、臨時演員、更兼任體育老師，胡瓜則是在秀場時期任何機會都不放過，不管價格免費主持，拚命累積經驗。節目中，也突發有趣插曲，胡瓜回憶過去到中南部跑場作秀，攔了計程車於前方指引路線，自己跟著車子開，因為導航標示不清楚，從新竹要回台北，怎料開到反方向，一路到了苗栗，胡瓜因此嚇到留下陰影，後來堅持「用頭腦導航」，此話一出，楊貴媚和劉冠廷嚇到瞠目結舌。