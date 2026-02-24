我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣籃壇指標性人物「野獸」林志傑，今（24）日正式出席由台北富邦勇士球團舉辦的引退記者會。會中除了揭曉4月11日、12日於台北小巨蛋舉辦的引退賽售票與周邊資訊，林志傑更吐露讓他下定決心高掛戰靴的關鍵時刻正是2024年總冠軍賽那次驚心動魄的重傷。現年43歲的林志傑，職業生涯跨越SBL台啤二連霸、CBA浙江廣廈隊魂，再到PLG富邦勇士三連霸王朝。他透露，雖然上賽季就曾萌生退意，但真正讓他決定轉身的瞬間，是去年總冠軍賽第7戰。當時他為了追防對手後衛盧峻翔意外重摔，導致左手腕骨折，那次受傷讓他深刻感受到：「時間好像差不多了。」對於自我要求極高的林志傑而言，無法接受自己在場上跑不動或防守跟不上的模樣。他直言，只要站上球場，就想呈現最好的一面給球迷，而非狼狽地謝幕：「所以希望這季能好好把握，先進季後賽，再努力去拚一下冠軍，不希望生涯句點是在自己不好的一面。」球團為了致敬傳奇，特別安排林志傑穿上台啤、浙江廣廈、富邦勇士三支不同時期的球衣拍攝引退主視覺。看著形象照中的自己，林志傑感觸良多，直呼這讓他想起當年那個「狂野」的自己。「穿上台啤球衣時想到很多，那時不管是球技還是個性，都是最狂野、也最難掌控的我。」林志傑笑著坦承，年輕時的火爆脾氣與打法確實讓教練團頭痛，這也是他這幾年一直努力改進與學習的地方，「希望讓自己變得更好一點。」對於目前中華隊主力劉錚、陳盈駿紛紛表示將他視為學習標竿，林志傑展現大將之風。他認為「榜樣」是隨著年紀累積的，自己年輕時也是看著前輩的優點學習，才找到適合自己的進化方式：「我相信以後這些年輕球員也會把他們當榜樣，也相信他們會做得比我更好。」