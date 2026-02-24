我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄流行音樂中心於2022年起舉辦《真愛秀．藍寶石大歌廳》，歷屆號召近50位實力派藝人響應，累積締造逾五萬人共襄盛舉的亮眼成績。今年適逢高流五週年，特別打造「藍寶石三連發」計畫，除了演唱會，更將於3月1日推出全台首部以報導文學全方位紀錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》。《高雄有顆藍寶石》集結實力派「金獎組合」製作，由金鼎獎作家邱祖胤執筆、金漫獎得主小莊繪製、金蝶獎設計師楊啟巽操刀裝幀，歷時兩年半完成，調閱超過800期報章雜誌，彙整近30名資深藝人與地方耆老口述資料，堪稱還原台灣半部娛樂史。高流執行長丁度嵐表示，藍寶石不僅是一段過去的榮光，更是一把理解台灣娛樂史、庶民文化與創意生命力的鑰匙，期待透過這本書的出版，為尚未被完整書寫的秀場歷史開啟更多討論與研究的可能，讓「藍寶石」成為台灣獨一無二的IP。為回饋長期支持高雄流行音樂中心的讀者，凡於全台各網路、實體書店通路購買《高雄有顆藍寶石》，隨書即可獲得由小莊專屬繪製的「大明星插畫貼紙」乙款。新書發表會則將於3月15日下午2點在華山文創園區中3館2樓拱廳舉辦，由《高雄有顆藍寶石》紀錄片導演楊力州與作者邱祖胤共同對談，拆解藍寶石奇蹟之謎，帶領讀者一口氣感受文字與影像交織的藍寶石魅力。同時，也陸續會在高雄、台中等地舉辦新書分享會。更多《高雄有顆藍寶石》專書與相關活動資訊，請持續關注高雄流行音樂中心官方網站與官方社群平台。