為增進消費者權益保障，金管會規劃3階段將符合一定條件的融資租賃業者 ，納入《金融消費者保護法》適用對象，繼中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共13家融資租賃業者，在去（2025）年9月15日納管之後，金管會今（24）日再預告，今年3月15日還有13家金融機構轉投資的融資租賃業者也要納管，只是僅2家有做消費金融業務，其他都是企業金融。根據金管會統計，2023年整體租賃公會旗下會員規模合計7500億元，2024年整體放款金額7200億元，2025年為7160億元，第1階段納管之後，占整體租賃業9成，不過，截至2月6日止，已有54件申訴案，另還有1件申訴中，申訴消費糾紛類型以解約、遞延消費兩類為主。金管會規劃分3階段將符合一定條件的融資租賃業，納入《金融消費者保護法》適用，其中中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共13家融資租賃業者，從事以自然人為對象的應收帳款收買、分期付款買賣或具類似融資性質業務者，金管會已在去年9月15日起公告為《金融消費者保護法》所定的金融服務業。金管會今日則再預告第2階段納管的融資租賃業者，主要是13家金融機構轉投資的融資租賃業者，只要從事以自然人為對象的應收帳款收買、分期付款買賣或具類似融資性質業務者，自今年3月15日也納入《金融消費者保護法》適用對象。第3階段則預計將台北市租賃商業同業公會其餘會員納入《金融消費者保護法》適用範圍。至於第2階段13家業者，包括永豐金租賃、一銀租賃、凱基租賃、台中銀租賃、華南國際租賃、國票金租賃、陽信國際租賃、臺灣企銀國際租賃、板信國際租賃、合作金庫資產管理、台新大安租賃、中國信託資融、聯邦國際租賃，但其中僅台新大安租賃及中信資融2家有承做消費金融業務，其他都是企業金融。