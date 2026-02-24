我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年中華職棒例行賽3月賽程。（圖／中職提供）

▲2026年中華職棒例行賽4月賽程。（圖／中職提供）

▲2026年中華職棒例行賽5月賽程。（圖／中職提供）

▲2026年中華職棒例行賽6月賽程。（圖／中職提供）

▲2026年中華職棒例行賽7月賽程。（圖／中職提供）

▲2026年中華職棒例行賽8月賽程。（圖／中職提供）

▲2026年中華職棒例行賽9月賽程。（圖／中職提供）

中華職棒37年賽季（2026年賽季）即將到來，全新球季將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟在臺北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序幕。今年賽事將於全台11座球場舉行，其中亞太主球場正式啟用一軍例行賽，為統一7-ELEVEn獅新主場，《NOWnews 今日新聞》替讀者整理新球季各隊主場分佈、場次以及各地首戰時間。⚾️臺北大巨蛋：58場、3月28日⚾️天母球場：40場、4月3日⚾️新莊球場：50場、4月3日⚾️樂天桃園球場：52場、3月31日⚾️洲際球場：47場、3月29日⚾️斗六球場：2場、7月8日⚾️嘉義市球場：10場、4月22日⚾️亞太主球場：48場、3月29日⚾️澄清湖球場：45場、4月6日⚾️花蓮球場：2場、5月19日⚾️台東球場：6場、7月14日⚾️聯盟開幕戰：3月28日、臺北大巨蛋⚾️明星賽：7月18-19日、地點未定🐒樂天桃猿：3月31日、樂天桃園球場🐘中信兄弟：3月29日、洲際球場🦁統一7-ELEVEn獅：3月29日、亞太主球場🦅台鋼雄鷹：4月6日、澄清湖球場🐉味全龍：4月3日、天母球場🛡富邦悍將：4月3日、新莊球場🐒樂天桃猿：臺北大巨蛋8場、樂天桃園球場52場🐘中信兄弟：臺北大巨蛋11場、洲際球場47場、嘉義市球場2場🦁統一7-ELEVEn獅：臺北大巨蛋6場、亞太主球場48場、嘉義市球場4場、台東球場2場🦅台鋼雄鷹：臺北大巨蛋7場、澄清湖球場45場、嘉義市球場4場、台東球場4場🐉味全龍：臺北大巨蛋16場、天母球場40場、斗六球場2場、花蓮球場2場🛡富邦悍將：臺北大巨蛋10場、新莊球場50場