中華職棒37年賽季（2026年賽季）即將到來，全新球季將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟在臺北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序幕。今年賽事將於全台11座球場舉行，其中亞太主球場正式啟用一軍例行賽，為統一7-ELEVEn獅新主場，《NOWnews 今日新聞》替讀者整理新球季各隊主場分佈、場次以及各地首戰時間。
📝本文重點摘要
📍各球場分配、首戰日期
📍各隊主場開幕戰、球場
📍各隊主場分佈
📍各月份賽程表
🟡 2026年中華職棒賽季各球場分配、首戰日期：
⚾️臺北大巨蛋：58場、3月28日
⚾️天母球場：40場、4月3日
⚾️新莊球場：50場、4月3日
⚾️樂天桃園球場：52場、3月31日
⚾️洲際球場：47場、3月29日
⚾️斗六球場：2場、7月8日
⚾️嘉義市球場：10場、4月22日
⚾️亞太主球場：48場、3月29日
⚾️澄清湖球場：45場、4月6日
⚾️花蓮球場：2場、5月19日
⚾️台東球場：6場、7月14日
🟡 2026年中華職棒賽季各隊主場開幕戰、球場：
⚾️聯盟開幕戰：3月28日、臺北大巨蛋
⚾️明星賽：7月18-19日、地點未定
🐒樂天桃猿：3月31日、樂天桃園球場
🐘中信兄弟：3月29日、洲際球場
🦁統一7-ELEVEn獅：3月29日、亞太主球場
🦅台鋼雄鷹：4月6日、澄清湖球場
🐉味全龍：4月3日、天母球場
🛡富邦悍將：4月3日、新莊球場
🟡 2026年中華職棒賽季各隊主場分佈：
🐒樂天桃猿：臺北大巨蛋8場、樂天桃園球場52場
🐘中信兄弟：臺北大巨蛋11場、洲際球場47場、嘉義市球場2場
🦁統一7-ELEVEn獅：臺北大巨蛋6場、亞太主球場48場、嘉義市球場4場、台東球場2場
🦅台鋼雄鷹：臺北大巨蛋7場、澄清湖球場45場、嘉義市球場4場、台東球場4場
🐉味全龍：臺北大巨蛋16場、天母球場40場、斗六球場2場、花蓮球場2場
🛡富邦悍將：臺北大巨蛋10場、新莊球場50場
🟡 2026年中華職棒賽季各月份賽程表：
