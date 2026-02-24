我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（24）日下午針對總統賴清德赴立院進行國情報告召開黨團協商，儘管賴清德表態願採「統問統答」模式，但朝野對於具體形式與程序仍未達成共識，本會期首次協商宣告破局。民進黨立委陳培瑜發文，點名國民黨團總召傅崐萁一人主導僵局，無視法規程序，導致國情報告進程受阻。陳培瑜指出，民進黨團立場是樂見總統國情報告，但強調必須在「合憲」前提下進行。她透露，立法院長韓國瑜曾提出三階段建議：先由總統進行報告，接著朝野委員國事建言，最後由總統進行總結，並建議將時間控制在兩小時內。陳培瑜表示，這套方案是民進黨團可以接受的折衷做法，也感謝韓院長的協助，認為憲政機關應互相尊重，而非片面決定形式。協商最終因傅崐萁的堅持而觸礁，陳培瑜批評，傅崐萁要求總統必須實質回答委員建言，且問答必須超過一輪以上，甚至脫口說出「不用在乎法律框框架架」，令她感到荒謬。陳培瑜痛批，立法委員若不守法、不守憲，便失去擔任立委的資格。儘管協商無果，她仍期待後續能有實質進展，完成國人對總統赴立院報告的期待。