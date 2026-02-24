我是廣告 請繼續往下閱讀

酷澎韓國（Coupang Corp.）去年發生個資外洩事件，經酷澎台灣昨（23）日向數位發展部數位產業署通報，第三方資安公司鑑定發現影響超過20萬名台灣用戶。數產署副署長黃雅萍表示，目前證據來看沒有財物損失，明（25）日資安團隊將前往公司實地檢查，將以重大案件處理，並在3月初前出調查報告。酷澎委由第三方資安公司Mandiant，鑑定的個資外洩事件，調查結果出爐後，依規定向數產署通報，發現影響台灣用戶20萬4,552名，包括之姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址以及近5筆訂單紀錄等資料遭非法讀取。數產署要求當（23）日酷澎臺灣親赴數產署說明及提供相關資料，並責成酷澎臺灣依個人資料保護法規定，通知受影響之用戶，且要求酷澎臺灣應設立專屬客服管道、研擬補償方案，並對外界溝通說明、積極處理、妥為回應，以保障消費者權益。數產署25日再次辦理行政檢查，如經調查發現有違反個資法情事，將依法裁處。黃雅萍說，根據現有證據顯示，目前尚無財務損失，或是密碼外流，但仍將派資安團隊與專家，前往公司實地檢查。會以重大案件處理，會在10天內出報告。數產署並將針對本事件再次辦理行政檢查，如經調查發現有違反個資法情事，將依法裁處；最高可罰1500萬元，但仍要視調查結果而定。自去年11月報導「酷澎韓國個資外洩事件」，即於第一時間要求酷澎臺灣針對本事件說明、提供調查進展及釐清是否影響酷澎臺灣之用戶；當時酷澎臺灣數次表示，並未涉及臺灣使用者的個資，僅說明委託第三方資安公司調查鑑識中。數產署去年12月24日邀集資安、個資專家辦理實地行政檢查，瞭解酷澎臺灣的個資保護情形，另要求業者針對本事件每兩週向數產署回報韓國及第三方資安公司調查進度。數產署也提醒民眾，個人資料外洩後易遭詐騙集團利用，以「解除分期付款」、「貨運包裹異常」或「客戶售後服務」等手法進行詐騙，請酷澎臺灣的使用者在這段期間要保持警覺，對各項可疑訊息要積極查證，不點擊不明網址，及不輕易提供密碼、驗證碼或身分證字號，嚴加防範，如發現任何可疑情況，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線查詢，以降低受詐風險。