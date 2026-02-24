我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市某間知名餐廳發生一起離奇死亡案件。一名69歲女性員工昨（23）日晚間進入店內冷凍冰庫後未再出來，直到今（24）日上午，同事準備開啟零下10多度的大型冷凍庫時，發現庫門異常難以開啟，費力打開後驚見她倒臥其中，且已明顯死亡，隨即報警處理。警方到場後封鎖現場進行採證，詳細死因與事發經過仍待釐清。對此，資深法醫高大成表示，人體在極低溫環境下失溫速度相當快，若缺乏保暖措施，約30分鐘至1小時內就可能出現失溫反應，進而導致意識模糊甚至昏迷。他指出，在零下環境中，人體循環與神經反應會迅速下降，受困者可能很快喪失行動能力，因此未必有機會求救。高大成也提到，遺體長時間處於低溫狀態，屍斑、屍僵及體溫變化等判斷依據都可能受到干擾，增加死亡時間與死因判定的難度。至於這起事件究竟是輕生還是意外，他表示，仍需釐清死者生前是否曾特別與家屬打招呼，若有相關情況，那可能就是死者最後的道別。因此，釐清案情仍須結合監視器畫面、通聯紀錄及死者生前最後行蹤進行綜合判斷。目前全案仍由警方與檢方進一步調查中。