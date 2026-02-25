深受台灣人喜愛的日本超市LOPIA再傳捷報！台灣總經理水元仁志親自證實，LOPIA台南2號店將於3月中進駐「台南三井OUTLET」，主打高鐵站前不塞車；更加碼宣布初夏將迎來LOPIA美麗華店，兩家新店都比原本的門市更大，南北雙箭齊發讓全台鄉親超期待！
總經理連發喜訊！台南、大直接力開幕
總經理水元仁志（@hitorin_dendoushi）時常在社群親民互動，這次一口氣向大家報告兩個好消息。首先是台南三井OUTLET二期店將在3月中旬開幕，規模約150坪，比新光三越小北門店大一點點，且位在高鐵站前方，交通順暢不太會塞車。
除了台南2號店要開幕的好消息外，水元仁志也再拋出震撼彈，宣布今年初夏將進駐台北大直「美麗華」，規模會比南港LaLaport店再大一圈，現場更已架起醒目的宣傳圍籬。
網嗨喊買爆！全台狂敲碗展店計畫
雙喜臨門的消息曝光後，大批網友興奮留言：「大！爆！買！」、「我要為了LOPIA去台南三井」。針對部分網友覺得台南店「大一點點言下之意還是很小間」，水元仁志無奈回覆哭臉，坦言想變大已來不及。
這篇貼文也瞬間成為許願池，網友紛紛敲碗南紡、新竹、林口等地。提到展店計畫，水元仁志曾透露尋覓新竹「300坪以上」的店面遇上困難，沒想到竟釣出新竹市長高虹安親自留言，承諾市府會主動協助找地，讓不可能變「好期待」；此外他也預告，台北、林口、高雄鳳山等新店也預計將陸續亮相。
日本版好市多夯！揭密單店經營模式
有「日本版好市多」稱號的LOPIA在台成績亮眼，中秋連假更曾創下單店賣出2公噸和牛的驚人紀錄。不過，也有消費者趁機向總經理抱怨各店商品和促銷價格不同。對此，水元仁志說明，LOPIA採取「單店經營」模式，將各部門主任培養為最小單位的經營者，因此才會有各店品項與優惠不同的狀況。至於網友期盼的會員制度，他表示為了專注提供「同樣商品更便宜、更好品質」，目前在會員優惠上相對克制。
