星巴克：「買一送一」有星冰樂！大杯57.5元起 連假咖啡優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦星巴克最便宜買法：

平均一杯57.5元。

平均一杯70元。

平均一杯62.5元。





平均一杯87.5元。 提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

CoCo都可：果咖、美式單杯5折！全台門市天天喝優惠

天天果咖、美式單杯5折！CoCo都可全台門市天天喝咖啡優惠，果咖、美式單杯5折。（活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告）。

85度C：2/28好咖日「第二杯30元」！全台門市咖啡優惠

CAMA CAFE：美式、拿鐵「買7送1」寄杯優惠！



CAMA CAFE表示，即日起至3月1日，6款經典咖啡寄杯「買7送1」限定優惠！指定品項包括：CAMA 金獎拿鐵、CAMA 金獎美式、微韻輕拿鐵、微韻輕美式、雙冠莊園精品美式、雙冠莊園精品拿鐵。



CAMA CAFE表示，指定品項包括：CAMA 金獎拿鐵、CAMA 金獎美式、微韻輕拿鐵、微韻輕美式、雙冠莊園精品美式、雙冠莊園精品拿鐵。 提醒大家，寄杯優惠活動，需透過CAMA CAFE會員APP「跨店領取」功能進行購買，各品項每種寄杯組合限購2組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。

摩斯漢堡：咖啡、奶茶「第二杯10元」