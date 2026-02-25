迎接228連假，本文整理五大咖啡優惠一次看，根據星巴克官網，出遊開喝「星巴克買一送一」有星冰樂，大杯美式咖啡57.5元起，最便宜買法推薦。手搖飲料CoCo都可表示，全台門市天天果咖、美式單杯5折。85度C表示，2月28日好咖日大杯咖啡系列第二杯30元。CAMA CAFE表示，美式、拿鐵等6款「買7送1」寄杯優惠。摩斯漢堡表示，咖啡、奶茶第二杯10元。
星巴克：「買一送一」有星冰樂！大杯57.5元起 連假咖啡優惠
星巴克表示，迎接連假出遊去 好友分享日，爽喝「星巴克買一送一有星冰樂」咖啡優惠！2月26日（四）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦星巴克最便宜買法：
◾️2杯「大杯美式咖啡」優惠115元（原價230元）、平均一杯57.5元。
◾️2杯「大杯那堤」優惠140元（原價280元）、平均一杯70元。
◾️2杯「大杯香草風味星冰樂」優惠125元（原價250元）、平均一杯62.5元。
◾️2杯「大杯草莓風味抹茶那堤」優惠175元（原價230元）、平均一杯87.5元。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
CoCo都可：果咖、美式單杯5折！全台門市天天喝優惠
CoCo都可表示，2月咖啡優惠、手搖飲料優惠齊開喝：
◾️珍奶買一送一！初九拜天公適逢CoCo都可周三好友日，2月25日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券開喝「大杯冬韻擂焙珍奶買一送一」，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，2杯珍奶只要70元、平均一杯35元滿足咀嚼控。
◾️天天果咖、美式單杯5折！CoCo都可全台門市天天喝咖啡優惠，果咖、美式單杯5折。（活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告）。
85度C：2/28好咖日「第二杯30元」！全台門市咖啡優惠
85度C表示，連假2月28日好咖日，大杯咖啡系列「第二杯30元」！
提醒大家，不限冰熱／限同品項，不含鉑金咖啡；限現購現取；每人限購3組；寄杯辦法依各門市公告；不含外送及電話訂購。
CAMA CAFE：美式、拿鐵「買7送1」寄杯優惠！
CAMA CAFE表示，即日起至3月1日，6款經典咖啡寄杯「買7送1」限定優惠！指定品項包括：CAMA 金獎拿鐵、CAMA 金獎美式、微韻輕拿鐵、微韻輕美式、雙冠莊園精品美式、雙冠莊園精品拿鐵。
提醒大家，寄杯優惠活動，需透過CAMA CAFE會員APP「跨店領取」功能進行購買，各品項每種寄杯組合限購2組；詳細活動辦法與寄杯適用門市，依官方公告與CAMA CAFE APP說明為主。
摩斯漢堡：咖啡、奶茶「第二杯10元」
摩斯漢堡表示，划算飲料咖啡優惠從2月喝到3月：
◾️2月24日至3月8日，大杯摩斯咖啡／摩斯經典奶茶「第二杯10元」。
◾️2月23日至3月8日，香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡「任選2杯85元」優惠。
資料來源：星巴克、CoCo都可、85度C、CAMA CAFE、摩斯漢堡
