LNG夫妻檔誕生了！老王與八毛愛情長跑多年步入婚姻

LNG成為台灣實況傳奇！因英雄聯盟爆紅

台灣實況界傳奇團隊LNG Live傳出好消息！成員老王與八毛今（24）日在社群上宣布，兩人正式登記結婚，而鳥屎（蘇志翔）也到場擔任證人見證，消息曝光後也立刻讓全台粉絲感動獻上祝福。台灣傳奇實況主團隊LNG Live成員老王今（24）日晚間在社群上發文：「因為這樣那樣的原因，所以我們在今天去登記結婚了！之後就是真正的王八夫妻了哈哈哈，有夠彆扭的感覺，也請大家多多照顧啦」，隨後曬出好幾張與老公八毛戴上婚戒合照，而到場的證人則是去年3月也才剛結婚的鳥屎。八毛也在IG發文表示：「大家好，跟各位說件事，花了14年，終於把老王變老婆了，接下來請大家再多多關照了」。事實上，老王與八毛兩人愛情長跑14年之久，平時在實況上的互動也都已經像是老夫老妻，因此結婚消息曝光後，也吸引超過萬名粉絲獻上祝福，「終於等到這一天，恭喜」、「好驚喜好恭喜祝天天開心」、「恭喜八毛、老王」、「等這一天好久了XD」、「我的青春阿，終於等到好消息了」，網紅好友鐵牛、森野葉子等人也都在留言區現身祝賀。事實上，LNG是台灣最具知名度的實況主傳奇團隊，LNG Live（原名LNG WorkShop）2011年成立，創始成員為六嘆（6tan）、鳥屎（Niaws）、老王（Wannasinging），L源於「六嘆」的「六」、N源於「鳥屎」的「鳥」，G則是源自老王最早「歌姬」的「歌」發音，三人是LNG創始成員，隨後陸續有山神Leggy、八毛、小六等人加入。2012年10月份，LNG迎來第一次爆紅的契機，當時TPA台北暗殺星在美國洛杉磯代表台灣與GPL賽區拿下S2的世界冠軍，全台都陷入一陣LOL熱潮，當時LNG則是在實況中遊玩ARAM模式，並整場「把招式喊出來」，超有趣的內容也讓他們瞬間爆紅，這一部實況精華影片累積超過3百萬次觀看，LNG可以說是開啟了台灣大實況時代的始祖之一。後來LNG也曾舉辦過多次實體「台聚」，成員八毛更是因為參加LNG第一屆北部台聚後和六嘆、鳥屎、老王熟識，而後加入LNG一起進行實況活動，並與老王成為情侶，如今終於步入婚姻，可說是給了全台追隨LNG十多年老粉絲的青春畫上完美的一筆。