華南金控今（24）日舉行總經理交接典禮，由華南金暨華南銀行董事長陳芬蘭進行監交，新任總經理由曾擔任兆豐金總經理及兆豐票券董事長的蕭玉美出任，後續將以其豐富的歷練及管理經驗，引領華南金融集團邁向下一個里程碑。華南金原任總經理李耀卿於民國91年進入華南金融集團，歷任華南銀行風險管理部經理、華南金風險管理處處長、華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理，並兼任華南國際租賃董事長、華南金創投董事長兼總經理及華南永昌投信代理董事長等職務。李耀卿任內落實集團各項營運策略，帶領集團獲利持續成長，114年度稅後淨利及EPS皆創歷史新高，並在公司治理、風險管理及企業社會責任等皆有優異表現。新任總經理蕭玉美畢業於美國伊利諾大學厄巴納－香檳分校財務金融研究所，歷任第一銀行倫敦分行及紐約分行副理、公館分行及布里斯本分行經理，並擔任過兆豐金暨兆豐銀主任秘書、副總經理、兆豐銀行大眾公司（泰子行）董事長、兆豐金總經理及兆豐票券董事長等職務。