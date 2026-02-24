我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《天機試煉場》中拿已故消防員（如圖）及警察照片來通靈，遭到韓國消防員及警方抵制。（圖／翻攝自Disney+）

韓國實境節目《天機試煉場》近日才因為拿殉職消防員照片通靈掀起爭議，為此製作組出面道歉，想不到事件尚未平息之際，節目第二集中推理警察死因的片段又出事，韓國警方發生認為命理師和主持人全炫茂的反應是在消費、戲謔死者，因此正在向廣播通信審議委員會提出下架要求，為此今（24）日全炫茂和製作組再次道歉，不過爭議仍在持續中。《天機試煉場》爭議焦點集中於兩名殉職人員案例，其一為2001年首爾弘濟洞火災中為救人殉職的消防員金哲弘；其二為2004年追捕嫌犯過程中不幸身亡的警長李宰賢，節目將兩人列為占卜任務對象，要求參賽者透過命理方式推測死亡原因與過程，此舉被批評為「消費殉職者」。家屬事後出面表示，節目製作單位最初以製作紀錄片、紀念殉職人員為由取得照片與資料，未明確告知將用於占卜競賽內容，部分家屬甚至是在節目播出後才得知實際用途，感到被誤導與欺騙，節目中亦有參賽者以戲謔語氣描述死亡情境，主持人與現場觀察員未即時制止，被外界質疑缺乏基本尊重。韓國消防公務員工會與警察廳先後發聲，認為相關內容嚴重損害殉職公務員的名譽與尊嚴，要求製作單位負起責任，大眾普遍認為，殉職人員屬公共安全英雄，其事蹟應被尊重，而非成為娛樂競賽素材。面對批評，製作團隊已於月初及今日兩度發布道歉聲明，承認在製作流程與溝通上存在嚴重疏失，並表示將與家屬持續協商，檢討內部審查機制；目前韓國警察廳方面已研議採取法律行動，並向相關審議單位提出申請，要求刪除爭議片段，若審議結果不利，節目恐將面臨停播或下架處分。