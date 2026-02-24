交通部中央氣象署今（24）日公布春季展望，指出西半部冬季雨量為24.3毫米，創1951年以來最少紀錄。經濟部今日晚間在臉書發文，邀請啦啦隊女神李多慧當起「愛水大使」，只要把省水變成習慣，一天就能累積省下20.7公升，相當於 14瓶1.5公升寶特瓶。
李多慧用可愛的動作分享省水小撇步，如刷牙用漱口杯，每次省 3.2 公升、洗澡前冷水再利用，每次省 9 公升，1天累積省下20.7公升，相當於 14瓶1.5公升寶特瓶。
交通部中央氣象署公布春季展望，指出西半部冬季雨量為24.3毫米，創1951年以來最少紀錄；目前全台灣水庫蓄水量為32%至97%，以新竹寶山水庫32%最低，而基隆新山水庫97%最多。
但水利署表示，據氣象署預估，3月至4月雨量偏少至正常，5月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高，但水庫枯水期慢慢下降屬於正常現象，強調民眾不用過度恐慌。
延伸閱讀：西半部冬季雨量歷史最少！水利署：全台枯水期水量正常
我是廣告 請繼續往下閱讀
但水利署表示，據氣象署預估，3月至4月雨量偏少至正常，5月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高，但水庫枯水期慢慢下降屬於正常現象，強調民眾不用過度恐慌。
延伸閱讀：西半部冬季雨量歷史最少！水利署：全台枯水期水量正常