▲三浦璃來的IG自我介紹寫著「每天被扔過來丟過去」。（圖／翻攝自IG@riku9111）

▲三浦璃來（左）、木原龍一在米蘭冬奧拿下金牌，兩人跪地相擁畫面受到討論。（圖／翻攝自IG@riku9111）

日本雙人滑冰選手三浦璃來、木原龍一在米蘭冬奧上取得金牌成績，兩人在場上相擁而泣的畫面受到討論，有人敲碗他們在一起、原地結婚，還有人發現三浦的IG自我介紹上，俏皮地寫著「每天都被扔出去，再甩過來又甩過去」，和木原搭檔7年，這樣「被甩」的日子幾乎是她的全部，許多網友笑稱，雖她只字未提木原龍一，卻早已是滿滿的木原龍一。三浦璃來在IG自我介紹中寫著「每天都被扔出去，再甩過來又甩過去」，非常俏皮可愛，這也道盡了她的練習日常，許多網友在Threads上討論，「真有趣，龍應該很開心」、「好貼切啊」、「日復一日的練習」，雖然三浦沒提到木原的名字，但也像是滿滿的他。拿下金牌之後，三浦璃來和木原龍一接受許多日本媒體採訪，三浦表示在等待時很冷，於是穿了木原的外套，木原笑說，雖然外套是因為怕冷才帶的，但知道三浦每次比賽都會忘東忘西，久而久之，帶外套這件事，就像是為了怕三浦忘記而多帶的一樣。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。