民進黨立法院黨團於今（24）日正式選出蔡其昌接任總召，掌權多年的柯建銘時代宣告終結。媒體人吳子嘉在網路節目《董事長開講》中評論，柯建銘過去兩年多來，是造成台灣「天翻地覆」與社會分裂的始作俑者，提出的大罷免計畫不僅是國家勞民傷財的禍害，更讓台灣陷入四分五裂的僵局，隨著他卸下黨團幹部職位，也代表政治生涯正式打上句號。吳子嘉將矛頭指向總統賴清德，形容是大罷免計畫的共犯。他批評賴清德在決策時腦袋不清楚，身為最終拍板定案的人，卻在失敗後不敢輸誠、缺乏勇敢擔當，導致執政黨陷入難堪境地，至今仍看不見明確的領導方向。吳子嘉感嘆，認識柯建銘超過三十年，深知他聰明才智，但柯建銘近年與柯文哲、韓國瑜及國民黨團的互動荒腔走板，最終導致政治能量消耗殆盡。雖然大罷免計畫被視為政治失誤，吳子嘉觀察到一個政治現象，賴清德民調在失敗後竟然開始翻轉。他指出，政治人物在犯下重大錯誤後，通常會一蹶不振，但賴清德卻能在民調拉回後重新獲得機會，這在政壇中很少見。隨著柯建銘的下台，蔡其昌接掌總召後的綠營國會佈局，將成為未來的關注焦點。