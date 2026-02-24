我是廣告 請繼續往下閱讀

22日下午台北車站傳出有民眾揮刀，引發民眾恐慌。警方事後循線追查，於隔日在新北市林口區將李姓男子查獲到案，台北地檢署複訊後認為，李男行為時疑有精神障礙或心智缺陷，已達無法辨識違法或控制行為程度，向法院聲請暫時安置。法院今（24）日裁准，李男將被送往特定精神醫療院所隔離治療。事發於2月22日下午1時許，警方接獲報案，指稱有人在台北車站內持刀揮舞。警方到場未發現異狀，經調閱監視器畫面過濾後，發現李男行經中正區公園路與許昌街口時，曾手持一把長約10公分的水果刀揮舞，造成路人驚嚇。捷運警察、鐵路警察及轄區分局隨即展開追查，隔日上午在林口查獲李男。警方調查，50歲的李男平時居無定所，經常在台北車站周邊活動，生活用品包括水果刀等物品均隨身攜帶。他落網後供稱，當時「只是把刀拿出來看一下」。檢方偵訊後認為，李男涉嫌恐嚇公眾危安罪，但其行為時疑因精神障礙或其他心智缺陷，已達不能辨識行為違法或無法控制行為程度，因而聲請暫時安置。