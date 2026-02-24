我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市議員初選進入最後關鍵，將於3月2日至8日晚間6點至10點進行電話民調。台南市議員王宣貿今（24）日南下高雄，陪同前鎮小港參選人林浤澤掃街拜票，兩位同為青年世代的政治工作者，展現跨縣市情誼，共同為地方打拚。王宣貿說，去年丹娜絲颱風重創台南時，林浤澤跨縣市伸出援手，讓他看見這群年輕政治工作者的情義相挺。王宣貿說，他過去擔任立委助理，在地方服務多年，深刻體會基層工作的辛苦與重要。「浤澤也是一樣，他從議員助理做起，當過幕僚主任，現在當里長。這些經驗不是課本上學得來的，而是在地方第一線累積出來的。」「今天來幫浤澤站台，是因為我們同為青年世代，更了解彼此的理念和堅持。」王宣貿表示，青年從政不容易，需要更多的努力和證明。「但也正因為我們年輕，我們更了解這個時代需要什麼、年輕人在想什麼、地方真正缺少什麼。」王宣貿特別提到，去年丹娜絲颱風重創台南時，林浤澤和高雄市議員鄭孟洳第一時間包車送暖到台南災區，為救災人員、台電搶修人員送上熱食，讓他深受感动。「今天浤澤面臨初選的關鍵時刻，我當然也要來相挺。」王宣貿表示，台南和高雄一向情感緊密，青年世代更應該互相支持。「我們在各自的城市努力，但我們有共同的理念——用專業和熱情為地方服務。」王宣貿誠懇拜託高雄市民，下禮拜3月2日至8日晚上6點到10點，請幫林浤澤顧電話。「初選採民調方式，每一通電話都很重要。如果您支持浤澤，請在接到電話時，堅定回答『唯一支持林浤澤』。」「這是搶救在地關鍵一席的時刻。」王宣貿說，前鎮小港需要像林浤澤這樣在地出身、有專業歷練的年輕人進入議會。「讓在地、年輕、有熱忱、又專業的林浤澤，為家鄉來打拚。」