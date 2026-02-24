財神爺太嗨一次眷顧太多人！大樂透第115000025期今（24）日晚間開獎，春節加碼百萬紅包出現極度罕見的紀錄，「06、13、24、35、39、46」這組號碼全台灣竟然有27位幸運兒超有默契地投注，最終所有人將平分百萬獎金，最終獎金只剩下3萬7千元新台幣。
2/24大樂透春節加碼太狂！這組百萬大紅包27人平分
台彩公司今（24）日晚間公布大樂透春節加碼結果，其中大紅包部分，本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分。
這一組27注均分的中獎號碼為「06、13、24、35、39、46」，中獎彩卷行更是遍布全台灣，完整中獎彩券行如下：
北部
臺北市信義區松山路529號1樓－金順發行
臺北市內湖區康樂街28號1樓－全鑫彩券行
臺北市中山區民生東路一段25之9號－八八八彩券行
臺北市內湖區康寧路三段189巷21弄27號－有錢真好彩券行
新北市新店區安康路二段171號1樓－鑫羽彩券行
新北市深坑區北深路三段208號－錢咬錢來也彩券行
新北市蘆洲區中原路37號－昆昆彩券行
新北市蘆洲區中原路36號－金旺財神彩券行
桃園市桃園區同安里同安街519號1樓之1－聚寶閣彩券行
桃園市桃園區成功里中山東路68號1樓－一加一等於二彩券行
桃園市龜山區新路里新樂街39號1樓－金如意彩券行
中部
苗栗縣苗栗市北苗里英才路97號1樓－捌捌捌投注站
臺中市北區淡溝里健行路867號1樓－祥弘彩券行
臺中市北區五常里五義街126號1樓－兆鑫彩券行
臺中市北屯區松竹里昌平路二段1之18號1樓－錸富裕彩券行
南部
雲林縣斗六市中和里中華路6號－大發財電腦彩券行
嘉義縣梅山鄉梅北村中山路146號－金財神彩券行
嘉義縣東石鄉東石162號之2－集發企業社
臺南市善化區光文里中山路218號1樓－桃彩彩券行
臺南市東區崇德里崇善路382號1樓－李惠德彩券行
臺南市中西區五條港里西門路2段405號1樓－錢財到彩券行
臺南市六甲區六甲里中山路25號1樓－萬客來彩券行
高雄市鼓山區九如四路1420之1號1樓－佳盈彩券行
高雄市楠梓區建楠路195號－祝發財彩券行
高雄市鹽埕區七賢三路254號－新高億來發彩券行
屏東縣長治鄉潭頭村潭頭路192之6號－真旺樂透彩券行
東部
花蓮縣鳳林鎮鳳禮里中正路二段181號1樓－金順鑫商行。
🟡2月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000025期）
大樂透獎號：12、19、22、27、28、31，特別號45。
49樂合彩：12、19、22、27、28、31。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：03、06、13、24、27、31、35、39、46。
春節小紅包：19。
今彩539：16、23、25、32、36。
39樂合彩：16、23、25、32、36。
3星彩：2、0、1。
4星彩：2、9、7、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
我是廣告 請繼續往下閱讀
台彩公司今（24）日晚間公布大樂透春節加碼結果，其中大紅包部分，本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分。
北部
臺北市信義區松山路529號1樓－金順發行
臺北市內湖區康樂街28號1樓－全鑫彩券行
臺北市中山區民生東路一段25之9號－八八八彩券行
臺北市內湖區康寧路三段189巷21弄27號－有錢真好彩券行
新北市新店區安康路二段171號1樓－鑫羽彩券行
新北市深坑區北深路三段208號－錢咬錢來也彩券行
新北市蘆洲區中原路37號－昆昆彩券行
新北市蘆洲區中原路36號－金旺財神彩券行
桃園市桃園區同安里同安街519號1樓之1－聚寶閣彩券行
桃園市桃園區成功里中山東路68號1樓－一加一等於二彩券行
桃園市龜山區新路里新樂街39號1樓－金如意彩券行
中部
苗栗縣苗栗市北苗里英才路97號1樓－捌捌捌投注站
臺中市北區淡溝里健行路867號1樓－祥弘彩券行
臺中市北區五常里五義街126號1樓－兆鑫彩券行
臺中市北屯區松竹里昌平路二段1之18號1樓－錸富裕彩券行
南部
雲林縣斗六市中和里中華路6號－大發財電腦彩券行
嘉義縣梅山鄉梅北村中山路146號－金財神彩券行
嘉義縣東石鄉東石162號之2－集發企業社
臺南市善化區光文里中山路218號1樓－桃彩彩券行
臺南市東區崇德里崇善路382號1樓－李惠德彩券行
臺南市中西區五條港里西門路2段405號1樓－錢財到彩券行
臺南市六甲區六甲里中山路25號1樓－萬客來彩券行
高雄市鼓山區九如四路1420之1號1樓－佳盈彩券行
高雄市楠梓區建楠路195號－祝發財彩券行
高雄市鹽埕區七賢三路254號－新高億來發彩券行
屏東縣長治鄉潭頭村潭頭路192之6號－真旺樂透彩券行
東部
花蓮縣鳳林鎮鳳禮里中正路二段181號1樓－金順鑫商行。
大樂透獎號：12、19、22、27、28、31，特別號45。
49樂合彩：12、19、22、27、28、31。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：03、06、13、24、27、31、35、39、46。
春節小紅包：19。
今彩539：16、23、25、32、36。
39樂合彩：16、23、25、32、36。
3星彩：2、0、1。
4星彩：2、9、7、5。
※派彩結果以台彩官網資料為主
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看