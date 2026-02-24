財神爺太嗨一次眷顧太多人！大樂透第115000025期今（24）日晚間開獎，春節加碼百萬紅包出現極度罕見的紀錄，「06、13、24、35、39、46」這組號碼全台灣竟然有27位幸運兒超有默契地投注，最終所有人將平分百萬獎金，最終獎金只剩下3萬7千元新台幣。

台彩公司今（24）日晚間公布大樂透春節加碼結果，其中大紅包部分，本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分。

▲27注均分的中獎號碼為「06、13、24、35、39、46」，中獎彩卷行更是遍布全台灣。（圖／記者葉政勳 攝）
這一組27注均分的中獎號碼為「06、13、24、35、39、46」，中獎彩卷行更是遍布全台灣，完整中獎彩券行如下：

北部
臺北市信義區松山路529號1樓－金順發行
臺北市內湖區康樂街28號1樓－全鑫彩券行
臺北市中山區民生東路一段25之9號－八八八彩券行
臺北市內湖區康寧路三段189巷21弄27號－有錢真好彩券行
新北市新店區安康路二段171號1樓－鑫羽彩券行
新北市深坑區北深路三段208號－錢咬錢來也彩券行
新北市蘆洲區中原路37號－昆昆彩券行
新北市蘆洲區中原路36號－金旺財神彩券行
桃園市桃園區同安里同安街519號1樓之1－聚寶閣彩券行
桃園市桃園區成功里中山東路68號1樓－一加一等於二彩券行
桃園市龜山區新路里新樂街39號1樓－金如意彩券行

中部
苗栗縣苗栗市北苗里英才路97號1樓－捌捌捌投注站
臺中市北區淡溝里健行路867號1樓－祥弘彩券行
臺中市北區五常里五義街126號1樓－兆鑫彩券行
臺中市北屯區松竹里昌平路二段1之18號1樓－錸富裕彩券行

南部
​​​​​​雲林縣斗六市中和里中華路6號－大發財電腦彩券行
嘉義縣梅山鄉梅北村中山路146號－金財神彩券行
嘉義縣東石鄉東石162號之2－集發企業社
臺南市善化區光文里中山路218號1樓－桃彩彩券行
臺南市東區崇德里崇善路382號1樓－李惠德彩券行
臺南市中西區五條港里西門路2段405號1樓－錢財到彩券行
臺南市六甲區六甲里中山路25號1樓－萬客來彩券行
高雄市鼓山區九如四路1420之1號1樓－佳盈彩券行
高雄市楠梓區建楠路195號－祝發財彩券行
高雄市鹽埕區七賢三路254號－新高億來發彩券行
屏東縣長治鄉潭頭村潭頭路192之6號－真旺樂透彩券行

東部
花蓮縣鳳林鎮鳳禮里中正路二段181號1樓－金順鑫商行。

▲大樂透春節加碼「大紅包」、「小紅包」規則一圖速懂！每期都會開出全新大紅包9碼+小紅包1碼，對中6碼大紅包得百萬、對中5碼大紅包+小紅包1碼得10萬。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
🟡2月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000025期）

大樂透獎號：12、19、22、27、28、31，特別號45
49樂合彩：12、19、22、27、28、31。

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

春節大紅包：03、06、13、24、27、31、35、39、46。
春節小紅包：19

今彩539：16、23、25、32、36。
39樂合彩：16、23、25、32、36。

3星彩：2、0、1。
4星彩：2、9、7、5。

※派彩結果以台彩官網資料為主
 
