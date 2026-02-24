我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「晚安小雞」陳能釧因在柬埔寨自導自演遭囚禁被判刑2年，近期傳出正在辦理回台程序，外界擔憂服刑期滿後恐被「送中」遣返中國。外交部亞東太平洋司司長林昭宏今（24）日於例行記者會表示，駐外代表處與當地政府保持緊密合作，只要確認其服刑完畢，將會盡全力協助他順利回國。林昭宏在會中同步示警，近期仍有少數國人濫用免簽待遇，入境泰、韓後轉往緬甸、柬埔寨詐騙園區從事非法活動，已嚴重損害台灣國際形象，引起當地執法機關高度關注。他指出，甚至有國人或家屬事前已知赴海外從事非法產業，受困後卻要求政府動用資源救援。林昭宏強調，政府的急難救助絕非違法行為的善後機制，若明知風險仍執意前往，相關後果難以完全由政府承擔。此外，外交部也特別提醒國人，全球已有數十國與中國簽署引渡條約或刑事司法互助協議，近期確實發生過國人在海外服刑期滿後，遭當地國依約通知中國使領館，導致人身可能被遣送至中國的案件。外交部呼籲，國人切勿心存僥倖從事海外違法行為，以免不僅危及自身安全，更可能陷入複雜的司法程序與跨國遣送風險。