美國最高法院裁決美國總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國課徵對等關稅違法，川普隨即改援引1974 年《貿易法》第122 條，宣布美國將對全球各國徵收新的關稅。然而，美國海關及邊境保衛局（CBP）表示，美國自週二起對所有未列入豁免範圍的商品課徵新的10%關稅。這一稅率是川普上週五首次宣布的數字，而非他隔日所說的15%，稅率低於預期，再度讓各國摸不著頭緒。根據路透報導，在川普動用緊急權力對進口商品加徵關稅的做法遭最高法院推翻後，川普最初宣布實施新的臨時性全球10%關稅。他於週六表示將把稅率提高至15%。不過，美國海關及邊境保衛局在一份「2026年2月20日總統公告相關指引」的通知指出，除列入豁免的產品外，進口商品將「適用額外10%的從價稅率」，為何採用較低稅率，目前尚不清楚。此舉進一步加劇了外界對美國貿易政策的困惑，通知中未說明為何採用較低的10%稅率。根據英媒金融時報引述一名白宮官員說法表示，稅率提高至15%的措施會在稍後實施；對此，路透則暫時無法確認這一說法。德意志銀行在報告中指出，川普將在美東時間24日晚間9時（台灣時間25日上午10時）發表2026年國情咨文演說，可能會更清楚接下來關稅措施的方向。德意志銀行分析師表示，整體來說，他們仍認為今年的實際關稅稅率將會下降，而且在最高法院裁決後，關稅水準將低於裁決前的水準。ING全球總體經濟主管布澤斯基（Carsten Brzeski）指出，即便目前這套關稅措施設有150天期限，貿易不確定性短期內恐難消除。他表示，因為川普接下來可能做的事，理論上來看只要中斷一天，就可以不斷再延長150天。川普周一警告各國不得退出或重新談判先前與美國達成的貿易協議，否則將依據其他法律對其課徵更高的關稅。