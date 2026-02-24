備戰2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic），韓國國家代表隊的先發輪值構想已趨近完成。根據韓國媒體《fomosNews》報導，韓國隊近期在沖繩進行的練習賽投球順序，已明顯透露出正賽的輪值調度雛形，四大先發人選呼之欲出，預計會是： 蘇珩準、柳賢振、郭斌、高永表。
練習賽「進度表」曝光 預賽四大先發成形
韓國代表隊目前正在日本沖繩嘉手納球場進行評價賽，教練團透過嚴謹的「Build-up」過程，按部就班提升投手負擔局數與投球數。根據各場次先發紀錄：
20日對三星獅： 蘇珩準率先登場，主投2局。
21日對韓華鷹： 老將柳賢振銜命先發，完成2局投球任務。
23日練習賽： 郭斌負責先發重任，主投2局。
24日對KIA虎： 高永表預計登板，並將投球量提升至3局。
韓國隊將於下個月正式展開WBC小組賽征程。考量練習賽的先發順序，預計這四名投手將分別負責小組賽的關鍵戰役。韓國隊的小組賽賽程如下：
3月5日： 對捷克（首戰）
3月7日： 對日本（宿敵對決）
3月8日： 對中華隊（關鍵卡位戰）
3月9日： 對澳洲
戰力備案充裕 新星丁又主定位「先發級長中繼」
除了四大先發外，韓國隊陣中還擁有多名能負擔長局數的投手，包含孫周英、宋承基以及具有大聯盟背景的丹恩·唐寧（Dane Dunning）。
值得關注的是19歲火球男鄭宇宙，他已被教練團歸類為能承擔50至65球的「先發級活棋」，不排除在先發投手遇險時，於賽事中段銜接局數，提供更強大的壓制力。
移師日本倒數計時 氣候成為最後變數
韓國代表隊計畫於26日與三星、27日與kt wiz進行最後兩場9局制練習賽後，正式結束沖繩集訓並移師日本本島。不過由於氣象預報顯示近期有降雨可能，教練團正考慮視天氣狀況調整比賽時間或縮減局數，務求在正賽開打前讓所有投手達到最佳實戰感。
韓國隊教練團表示，目前的任務分配已非常清晰，包含短局數強力救援、長中繼以及終結者，角色分工已步入最終階段。
消息來源：fomosNews
