▲一向強悍的林志傑罕見展現感性一面、哽咽痛哭，甚至無法完整言語，讓全場動容。（圖／記者林調遜攝）

▲林志傑吐露讓他下定決心高掛戰靴的關鍵時刻正是2024年總冠軍賽那次驚心動魄的重傷。（圖／記者林調遜攝）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

「野獸」林志傑打完今年球季即將高掛球鞋退休，43歲林志傑在台灣籃球史上獨一無二。4月11日和12兩天在小巨蛋「野獸引退賽」，球迷、網友、媒體、球隊請準備淚崩。野獸留下無數傳奇，2003-2009年SBL超籃台啤從業餘籃球時代差一點面臨解散，最終在SBL超籃打出「綠色奇蹟」，2007-2008年兩季完成二連霸，林志傑就是主演綠色奇蹟最佳男主角，台啤SBL二連霸那兩年季後賽場面火爆，總冠軍賽一票難求，白館(已拆除的台北體院體育館，現小巨蛋原址)萬人空巷，20年前台啤綠色奇蹟那段高峰，足以在台灣籃球史上留下永恆印記。2009年底林志傑赴大陸挑戰CBA職籃，加入浙江廣廈，開啟CBA「野獸傳奇」。15年前林志傑為台籃精英國手和一線球星開闢旅外道路，年薪破千萬，現在旅外一線球星年薪甚至破兩千萬，林志傑為台灣籃球打開不同出路和願景，給年輕球員創造夢想之路。當今中華男籃三大核心主力劉錚、陳盈駿、林庭謙都走在林志傑籃球夢想之路，為自己和台灣籃球創造不平凡故事和非凡生涯。這是野獸為台灣職打開的旅外天堂，靠的是天賦+實力+毅力+堅持，不是名氣更不是運氣。2019年林志傑結束旅外生涯返台加入富邦勇士，為新創立台灣職籃PLG職籃聯盟拉抬聲勢，那股力量、光環、氣勢前所未見，正值生涯末期的林志傑也為富邦完成PLG職籃三連霸。林志傑職籃生涯近20年顛峰，點燃SBL超籃熱潮，開啟大陸職籃CBA旅外大門，創造PLG職籃富邦勇士三連霸王朝，成為中華男籃核心看板人物，今年球季引退賽勢必讓球迷捨不得。不過今天林志傑引退記者會內容和細節確實「太無聊」，甚至沒梗，沒文化，沒內涵，更不有趣。像林志傑這樣的史詩級球星引退，力挺的老球星老隊友排排站開，應該要妙語如珠，連諷帶褒，話中帶淚，笑鬧不斷。可惜，台灣籃球再瘋再鬧再潮再跟風，從來沒有這種深度和文化。以往的宿敵、老友、教練應該是「感性蓋過理性」，過去的對手、採訪媒體、死黨肯定要「說出昔日難解恩怨，以及外人不知道的生活細節與比賽典故」。可惜，引退記者會行禮如儀，整個過程下來，心裡難免會感到沮喪，這會不會有點太無聊太可惜。我們看不見對傳奇的禮讚，少了那分難以割捨的傳承與責任，也沒有那個來賓用史詩級對話讓每個人留下深刻印象，傳為經典，引以為傲。如果台灣職籃發展到現在也只能這樣平庸無趣表現，那就只要用文字+新聞稿簡單「官宣」就可以。林志傑為家人流下眼淚很感人，野獸引退賽除了熱鬧、感念、喜淚交織，但不能只有這樣，台灣職籃和台灣籃球需要展現更好底氣和多層次文化深度。