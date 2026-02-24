我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數早盤齊漲，道瓊工業指數早盤上漲近400點，台積電ADR股價也創下新高，稍早超微（AMD）與臉書母公司Meta達成一份至少600億美元，且可能上看千億美元的協議，提振超微股價。美股四大指數24早盤，截止至台灣時間晚間10時50分，道瓊工業指數上漲400點或0.82%、那斯達克上漲116點或0.51%、標普500指數小漲23點或0.35%、費城半導體指數漲110點或1.35%。個股部分，在台股台積電股價收在1965元新天價後，美股台積電ADR延續強勁漲勢，早盤飆漲383美元新高，漲幅達3.72%；超微（AMD）在稍早獲得Meta約千億美元訂單後，股價開盤上漲約6%。記憶體族群部分，美光開盤上漲1%、SanDisk開高後小跌1%；軟體股有所反彈，甲骨文早盤開漲近3%、微軟小漲1%、Salesforce 和ServiceNow雙雙上漲3%。根據路透報導，美國半導體大廠超微今天宣布與Meta達成協議，將在5年內對Meta出售AI晶片，價值傳高達600億美元，Meta同時獲得認股權證，可購買超微多達10%的股權。華爾街日報在報導中更直指總價值高達千億美元。超微官網提到，Meta將部署AMD多個世代的Instinct GPU（繪圖處理器），運算能力達6GW，用於下一代人工智慧基礎建設。超微執行長蘇姿丰於記者會指出，AMD將向Meta提供6GW運算能力的晶片，首先在今年下半年，1GW訂單將交付，由AMD即將推出的旗艦產品Instinct MI450 GPU支應。