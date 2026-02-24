我是廣告 請繼續往下閱讀

今年

3月8

日起，受影響的客戶可透過酷澎 App或此網址：https://pages.tw.coupang.com/f/3081，查閱折價券相關資訊及使用方式。

酷澎仍鼓勵客戶保持警覺，並特別提醒以下事項：

若客戶對本事件有任何疑問，請不吝透過酷澎台灣App或以下針對本事件的專線，隨時與24小時全年無休的酷澎客服中心聯繫。

美商酷澎去年在韓國發生大規模個資外洩事件，事後確認不僅影響當地用戶，也波及台灣。數位發展部數位產業署表示，確認已有超過20萬名台灣用戶的個人資料遭非法讀取。對此，酷澎今（24）日表示，沒有任何高度敏感資訊遭接觸，也沒有任何客戶資料遭到濫用。酷澎並將提供總金額超過新台幣2億元的補償方案，每位受影響的台灣客戶將獲得總價值新台幣1000元的購物折價券。酷澎今日指出，在2025年11月29日公告的個資事件中，酷澎韓國一名前員工竊取了酷澎韓國用戶帳號中的客戶資料。首先，對造成的擔憂與不便致上誠摯歉意。「客戶資料受到影響，我們責無旁貸。我們必須做得更好，也一定會持續改進。」酷澎表示，本事件是由一名酷澎韓國前員工針對酷澎以及酷澎客戶所做出的一起犯罪行為，公司立場始終都是呼籲將該名前員工繩之以法，並依法追究其所有法律責任。在事件公告之初，並沒有任何證據顯示酷澎台灣的用戶帳號受到影響。儘管如此，酷澎仍持續不懈地調查，並與台灣的數位發展部密切溝通與合作，在其監督及指導下，委任的鑑識與資安專家Mandiant與Palo Alto Networks得以進行嚴謹且全面的調查。隨著調查的進行，也承諾會持續向酷澎台灣的客戶說明相關情況。Mandiant調查顯示，該名前員工在同一事件中的未授權行為亦包含接觸了約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料；其中，Mandiant鑑識分析識別出該名前員工儲存的資料包含1個酷澎台灣用戶帳號的資料。Mandiant提出與鑑識證據相符的資料被保存總數，約有3000個酷澎韓國的用戶與1個酷澎台灣帳號的用戶。酷澎表示，第三方鑑識與資安專家已經確認本次事件遭接觸的客戶資料僅限基本聯絡與訂單資訊，包括客戶姓名、電郵地址、電話號碼、配送地址以及有限的訂單記錄。沒有任何財務或支付資訊、登入憑證（例如密碼）或政府核發的身分證件資料曾遭接觸。所有已知曾被該名前員工用於本次事件中的設備均已追回並接受完整的鑑識分析。經由Mandiant確認，鑑識證據符合以下結論，該名前員工曾儲存約3000個酷澎韓國用戶資料，以及1個酷澎台灣帳號的用戶資料，且後續已刪除上述資料。目前沒有證據顯示任何經存取的客戶資料曾被他人閱覽、分享或轉移給任何第三人。多家資安公司持續監控之結果得以佐證此結論。監控範圍遍及暗網、深網、Telegram、中國通訊平台及其他論壇。截至目前為止，沒有發現任何與本事件相關的客戶資料遭不當使用的情形，也沒有任何證據顯示任何與本事件相關的酷澎客戶資料出現在上述來源中。韓國主管機關也已得出相同結論。韓國警察廳及韓國公私協力聯合調查小組皆表示，至今未發現任何與本事件相關的資料遭濫用或衍生損害之證據。該名前員工用以存取系統的管道已於2025年11月即完成封堵與修補，不再對酷澎客戶資料構成任何風險。酷澎也提到，在收到這些調查發現後，均立即通知數位發展部，數位發展部的指導與務實立場，使全球鑑識與資安專家得以完整進行本次調查，這對於迅速且準確釐清上述重點發現發揮了關鍵作用。針對後續相關事宜之推動，也將持續與數位發展部保持密切合作。酷澎指出，將直接通知受影響的酷澎台灣客戶，並依據適用的台灣法律，確實履行本次事件相關的所有義務，將提供總金額超過新台幣2億元的補償方案，每位受影響的客戶將獲得總價值新台幣1000元的酷澎購物折價券。酷澎強調，任何涉及客戶資訊的事件對公司而言都不可接受。再次對本次事件造成的擔憂與不便，向酷澎台灣的客戶致上最誠摯的歉意。「保護客戶信任是我們的責任，我們將以謙卑且積極的態度面對本次事件，並透過持續強化管控、提升監督機制，以及清楚的溝通來持續精進。」酷澎提到，截至目前為止，尚未發現任何與本次事件相關的資料濫用情事。考量到財務資訊、登入憑證或政府核發的身分證件資料都未被存取，也預期不會出現相關的濫用情形。儘管如此，