美國最高法院裁定總統川普對等關稅無效，在野黨隨即呼籲政府應該要重啟談判。華府哈德遜智庫研究員、前國民黨立委許毓仁，在媒體人周玉蔻的廣播節目《新聞放鞭炮》中指出，他在華府第一線觀察到台灣處境艱難，當前國民黨主席的親中路線，已引起華府高度擔心，特別是在美中競爭格局明確之際，台灣內部的分裂讓美國懷疑台灣作為盟友的信賴度。許毓仁強調，這種情況在過去的國民黨內是未曾發生的，呼籲朝野應以國家安全與利益為重，一致對外。目前台美貿易現況，許毓仁認為此刻要求重新談判極不理智，不僅時程拖延，更可能為正準備與習近平會面的川普製造政治變數。他提到，執政團隊過去費盡心力才談下232條款的豁免，讓台灣半導體晶片得以免稅，這是維持護國神山優勢與整體經濟穩定的重中之重，若台灣自亂陣腳導致最惠國條件生變，對台灣股市、經濟及全球供應鏈的打擊非常巨大。許毓仁也向在野黨喊話，認為監督應針對實質條文進行，否則將導致台灣原有的外交與貿易優勢消耗殆盡，台灣內部若對軍售或經貿議題持續產生阻力，將嚴重削弱國安防線，他呼籲，面對國際局勢的變動，台灣必須先穩住現有的優勢條件，才能在處境中尋求出路。