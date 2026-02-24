我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「韓哥」姜成鎬今日被捕捉當馬可多的證婚人。（圖／Threads@hsiaochienchiu）

好萊塢巨星姜成鎬以《玩命關頭》系列的「韓哥」一角走紅，熱衷公益的他，今（24）日才現身馬偕兒童醫院，關懷住院的孩子們，不料之後又被發現擔任光劍大師馬可多的證婚人，超狂組合讓大家都超驚訝，也忍不住羨慕直呼「我也好想遇到野生韓哥」。有網友在今日於社群PO出姜成鎬擔任證婚人的照片，只見他親切地站在新人身後，面帶微笑地看向鏡頭。原PO在文中驚呼：「韓哥擔任證婚人，居然在台灣～太帥了吧！」，還透露他一直說「要把鎂光燈焦點留給新人」。姜成鎬超接地氣的行為，也讓不少粉絲都超驚訝「完全沒把自己當明星欸，來幫馬可多證婚真的是很奇妙的緣分」、「他到底出現在哪一區，為什麼你們都遇得到」、「為什麼大家在路上都可以刷新韓哥」。姜成鎬是好萊塢最具代表性的亞裔面孔之一，他在《玩命關頭》系列中飾演的「韓哥（Han）」一角，以憂鬱神情、愛吃零食的標誌動作以及對愛情的執著，打破了西方電影中亞裔男性角色的刻板印象。2023年他因來台拍攝盧貝松監製的新片《週末在台北》（Weekend in Taipei）展現極致親民的作風，在台灣社群引發巨大效應。姜成鎬演戲之餘，也不遺餘力的積極做公益，除了在2024年到訪台灣外，韓哥今年再度造訪馬偕兒童醫院，不僅是關懷住院的孩子們，還準備3大箱健康零食給醫護人員，他的行為對住院病童與家庭而言，都是份珍貴的支持。