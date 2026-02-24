我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍營台中市長潛在人選、何欣純：網路聲量比較。（圖／QuickseeK提供）

▲藍營台中市長潛在人選、何欣純：網路正負聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲藍營台中市長潛在人選、何欣純：臉書粉專經營數據比較。（圖／QuickseeK提供）

國民黨2026台中市長選戰步入協調階段，預計3月底民調，藍黨內的楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」與民進黨已定於一尊的何欣純形成鮮明對比。台中作為台灣歷次大選著名的「搖擺州」，其選民特質與人口結構正在發生質變，隨着北屯、西屯等區域新的人口成長，大量移入人口與年輕中間選民成為決定勝負的關鍵，傳統基層組織雖能固守基本盤，但面對這群「去派系化」的新市民，空戰才是爭取中間選民的關鍵武器。透過QuickseeK快析輿情資料庫比較楊瓊瓔、江啟臣與何欣純的近3個月來的網路聲量，江啟臣13萬3320則最高，何欣純10萬3927則次之，楊瓊瓔8萬3991則墊底。江啟臣是現任的立法院副院長，自然有較高的關注度，他的熱門話題包括被記者詢問「立法院如何審查有關臺美關稅的協議」，以及他宣示「全力以赴爭取黨的提名」，前者展現出他的國際視野、立法專業程度，後者談他的城市願景，展縣市長高度。何欣純的熱門話題包括她的生日願望「台中欣欣向榮」，她談競選政見「國中小營養午餐不分公私立通通免費」，回應市民關切的議題，走親民、政策導向路線。楊瓊瓔的熱門話題都集中在她宣布參選當天，包括她自己的臉書貼文「我準備好了！」，以及媒體報導她準備接棒盧秀燕，訴求的對象較侷限在黨內、基層動員。進一步比較楊瓊瓔、江啟臣和何欣純的網路正負聲量和好感度，在好感度排名中，何欣純以1.27 的 P/N 值奪冠，江啟臣1.1次之，楊瓊瓔 0.92，負面情緒略高於正面。三人的正面話題亮點分別是，江啟臣與韓國瑜1月初一同到大甲鎮瀾宮，發送全台限量的「馬上幸福」春聯活動，以及江宣布參選，宣示將台中打造成「台灣的旗艦城」，此案貼文一是成功連結黨內大咖光環，二是明確他的競選主軸「躍進旗艦城」。何欣純的正面話題，也有打黨內大咖牌，熱情替出訪歐洲的蕭美琴加油，此外，她主打政見牌，除了前述提過的國中小營養午餐不分公私立通通免費，還有台中港盈餘回饋在地建設等台中海線4大政見，吸引綠基本盤與海線選民。＼江啟臣、楊瓊瓔和何欣純的自媒體經營情況又是如何？比較三人的臉書粉專粉絲數，和貼文互動數數據，江啟臣粉專追蹤者38萬，是對手的3.5 倍以上，楊瓊瓔、何欣純追蹤者都約10萬；此外，江啟臣粉專的平均貼文互動數4.1千次也是最高，其次是何欣純3千次，楊瓊瓔1千次最低。以自媒體經營狀況來看，江啟臣相較楊瓊瓔，較具空戰優勢，他透過與胡志強、韓國瑜等藍營指標人物的合體貼文，創造極高的情緒共鳴。楊瓊瓔的強項是在地方服務，但社群數據偏低，競選市長必須跨出她在台中山線的立委選區，面對舊市區、海線、屯區的選民，若缺乏社群經營，就比較難被觸及。目前的大數據分析看來，江啟臣較楊瓊瓔更具跨區戰鬥力，2026 台中選戰，目前三名有意者都不是台中舊市區出身，他們要跨出自己選區、打入市區群眾，決勝點在誰更能吸引都會白領與中間選民。從數據看，江啟臣不僅擁有最高的網路聲量，更在社群粉絲基數與平均互動上具有斷層式的領先。相較之下，楊瓊瓔雖有副市長歷練與深厚基層實力，但在網路空戰與形象好感度的經營上，尚未展現出足以與何欣純抗衡的擴散力。若國民黨要穩守台中並開拓新選民，目前看起來，江啟臣在大數據表現上無疑是更具戰力的選擇。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com