大立光24日董事會通過去年下半年股利政策，規劃每股配發現金股利52元，若加計去年上半年已配發的28元，等於去年度全年現金股利合計達80元，較2024年全年97.5元略為縮水。近期記憶體供應偏緊，加上品牌廠在年節前提前備貨，搭配iPhone銷售動能，帶動大立光1月營收在淡季仍繳出相對亮眼成績，1月營收54.99億元，月減2%、年增11%，寫下同期新高，表現優於市場原先預期。外界同時關注蘋果新品節奏，市場傳出蘋果可能在2月推出iPhone 17e，定價約599美元、主攻平價帶，若產品線如期推進，有望替傳統淡季增添支撐。大立光董事長林恩平先前在法說會表示，下半年產能規劃已就位，並確認可變光圈鏡頭將自第3季起開始出貨。市場預期，若新一代iPhone導入可變光圈設計，有助提升成像表現與鏡頭單價，成為下半年產品組合升級的觀察重點。