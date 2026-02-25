我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國隊的動態，不只中華隊緊緊盯著，台灣媒體也是持續在更新，主力好手一再因傷退賽，自然是報導重點，內容也會提及情勢對韓國不利。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.18）

▲韓國隊對台灣先發的人選，近期浮出檯面的是德州遊騎兵贏得2023年世界大賽冠軍的唐寧。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

距離第六屆世界棒球經典賽開打的時間越來越近，各代表隊已陸續進入實戰階段。近期最受球迷熱議的是韓國隊傷兵潮仍不斷，特別是傷了元兌仁、Riley O’Brien這兩位分別是先發、後援中最強的戰力，韓媒哀嚎下還牽托台媒「幸災樂禍」，這對中華隊來說自然是好消息，但說到底，韓國隊對中華隊來說，還是一支相當難打且必須獲勝的隊伍，過關難度其實也沒降低多少。先細數韓國隊從規劃組訓至今，有多少戰力因受傷而流失。首先是在去年季末，上屆參戰的韓裔美籍球星Tommy Edman就因腳踝即將動手術而確定無緣今年經典賽。再來是今年初，剛加盟亞特蘭大勇士隊的游擊手金河成，以及剛赴美加盟聖地牙哥教士隊的宋成文，雙雙因傷棄賽。在30人名單公布前，原定最可能對台先發的22歲火球男文東珠出狀況，名單公布後，攻守俱佳的韓華鷹捕手崔在勳在訓練時出現右手無名指骨折現象，再來是公認當今韓職最佳本土先發投手元兌仁因手肘傷勢退賽，幾天前，能投出160公里伸卡球的聖路易紅雀隊投手Riley O’Brien右小腿出現輕微拉傷，最終也只能黯然退出韓國隊。韓國隊的動態，不只中華隊緊緊盯著，台灣媒體也是持續在更新，主力好手一再因傷退賽，自然是報導重點，內容也會提及情勢對韓國不利。但韓國最大網媒《NAVER》卻在2月18日的一篇報導中，在標題中以台媒對安佑鎮、具昌模、文東珠和元兌仁等4位選手因傷退賽「幸災樂禍」為題，火藥味極濃。只是單純報導傷兵不斷，並且提及不利於韓國隊出征經典賽，就被扯上這種帶有意惡的字眼，只能說韓媒脾氣實在不太好。事實上，這類狀況在例年的重大國際賽中不算罕見，日媒總是客客氣氣的，但韓媒態度總給人強勢，以及針鋒相對的感覺。以2007年在台中洲際棒球場舉行的亞洲棒球錦標賽為例，由於關係到隔年北京奧運棒球賽的「門票」（亞錦賽僅取一隊進奧運），氣氛可以說是相當緊張，韓媒配合韓國隊打情報戰，當時中華隊鎖定台韓戰的對方先發投手是柳賢振、尹錫珉其中一人，台媒間預測的狀況不一，結果是柳賢振先發，比賽當天就有韓媒以預測尹鍚珉先發的台媒版面為題，直接開酸。2009年經典賽前，林威助在接受媒體訪問時提到韓國隊2位王牌投手，「金廣鉉的話，看起來球不好打，不過柳賢振評價好像比他高。」給予2人好的評價，但事後韓國的《體育朝鮮》直接解讀成「柳賢振的評價比實力高」，造成韓國隊多位成員大為不爽，柳賢振一度對媒體嗆聲「台灣已經玩完了！」或許韓媒間一直有著以這種作風來刺激國家隊與國內球迷的習慣，但無論如何，真正拼勝負的還是比賽臨場的球員們，不必太在意外面的聲音。韓國隊的戰力確實比預期的要流失不少，特別是在投手方面，但畢竟對台灣一戰是非勝不可，屆時最好投手戰力應該會押在這一戰，也就是說，韓國隊或許會把原本可能用來對日本或澳洲的投手，挪過來對中華隊。元兌仁和文東珠傷退之後，韓國隊能投長局數的投手大致上有8人，分別是唐寧（Dane Dunning）、郭彬、鄭宇宙、柳賢振、孫周永、高永表、蘇珩準和宋勝基。其中後4人在去年球季差不多都是150局上下、2位數勝投和防禦率3開頭的水準，壓制力最好的或許是LG雙子的奪冠功臣孫周永，但他畢竟是左投，一般認為對上強力右打者多的中華隊，機率並不高。而去年投161局、防禦率3.30的高永表在前年的世界12強棒球賽曾被中華隊2轟爆6分，另外24歲的宋勝基資歷較淺，蘇珩準起伏較大，在晉級壓力最大的一戰登板都會有一定風險。韓國隊對台灣先發的人選，近期浮出檯面的是德州遊騎兵贏得2023年世界大賽冠軍的唐寧。31歲的他近兩年因傷沈寂，去年在遊騎兵和勇士只投20.2局，防禦率6.97，但今年與水手簽下小聯盟合約後，狀況似乎調整得不錯，春訓時伸卡球已經回復到145公里均速以上的水準，2月20日春訓首戰對教士先發登板，投1.2局，被敲1支安打，投出2次四壞，無失分。在文東珠和元兌仁退賽後，唐寧似乎已經成為韓國對台的最重要籌碼。2023-24年投出27勝的斗山熊投手郭彬，近年來一直是韓國隊主戰先發投手之一，但他去年狀況下滑，全季先發19場只拿下5勝，防禦率4.20，但畢竟是韓職最具代表性的先發右投之一，對台之戰先發、中繼登板的可能性還是有的。值得注意的還有速球均速151公里的韓華鷹投手鄭宇宙，去年季賽只短短投53.2局，就送出82次三振，威力驚人，唯一值得顧慮的是太菜、只有20歲，但對台還是很有機會中繼登板。