▲大谷仍渴望在重大時刻親自上場投球，尤其到了關鍵戰役。（圖／美聯社／達志影像）

他笑著回應：「很難說，但如果楚奧特出現，那會很誘惑。」

世界棒壇巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）確定將代表日本隊出戰2026年世界棒球經典賽(WBC)，力拚衛冕2023年冠軍。2023年經典賽決賽，大谷在最後一局登板，三振昔日天使隊友麥克．楚奧特（Mike Trout），幫助日本以3：2擊敗美國，奪下冠軍。當屆他打擊率高達0.435，並在投打兩端都有關鍵貢獻，最終榮獲賽會MVP。本屆經典賽大谷預計僅以指定打擊身份出賽，不會以二刀流角色登板。這項決定並非日本隊單方面規劃，而是經過與洛杉磯道奇高層討論後所做出的共識。道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）先前表示，這番說法代表球團立場相當堅定。畢竟大谷是球隊未來數年的核心資產，道奇不願在春季賽程中冒險。目前大谷效力於美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇，球團對於投手使用計畫極為保守。不過，大谷並未完全把話說死。當被問到若決賽再度對上美國、且出現第九局關鍵局面，是否能忍住不登板時，雖然楚奧特已確認不會參加2026年經典賽，但這句話已清楚透露大谷仍渴望在重大時刻親自上場。這並非情緒性發言。大谷計畫在經典賽期間進行實戰打擊練習與模擬賽投球，目標是在3月25日開幕戰前恢復完整二刀流狀態。他從球團角度來看，保護資產是首要任務；從大谷的競技本能來看，關鍵舞台難以割捨。