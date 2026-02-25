我是廣告 請繼續往下閱讀

美股24日各大指數齊漲，在AMD大漲逾8％帶領下，科技股表現堅挺，投資人對AI可能造成顛覆性影響的擔憂有所緩解，軟體股隨之走強，台積電ADR也漲了4.25％，收385.75美元。道瓊工業指數上漲370.44點、或0.76％，收49174.50點。標普500指數上漲52.32點、或0.77％，收6890.07點。那斯達克指數上漲236.409點、或1.05％，收22863.68 點。費城半導體指數上漲118.89點、或1.45％，收8332.34點。根據《CNBC》報導，受到與Meta達成為期多年的合作協議激勵，AMD股價表現亮眼，根據這項新協議，Meta將在人工智慧資料中心部署高達6吉瓦的AMD圖形處理器。此外，Meta也將透過一份基於績效的認股權證投資AMD，該認股權證最多可持有1.6億股AMD股票。此舉距離Meta表示其資料中心建設正在使用數百萬顆輝達（Nvidia）晶片僅一週時間，輝達的股價也上漲0.7％。在AI新寵兒Anthropic強調AI可以是合作者而非顛覆者，表示其Claude Cowork現能與DocuSign連接後，DocuSign股價上漲逾2％。重要的是，投資人對AI可能與現存軟體相輔相成、而非全面取而代之的前景感到樂觀。這股樂觀情緒也延伸至其他軟體股，Salesforce股價上漲4％，ServiceNow上漲超過1％。Savvy Wealth投資長夏瑪（Anshul Sharma）表示，「在我看來，市場先前處於一種『先賣再說』的心態，這種情況已持續一段時間，因此你看到一些軟體公司股價遭到相當大的打擊」。夏瑪認為，24日的走勢「是賣壓過後的典型反彈行情」。夏瑪補充說，他並不完全認同近期在華爾街流傳、AI將很快取代大量企業軟體的說法，「從法律責任的角度來看，對於非常大型的公司而言，說『好，我們現在要放棄那些經過驗證、符合我們風險管理標準的企業軟體，改為自行內部開發，而且這一切會在接下來幾個月或幾個季度內完成』，這是極其冒險的」。