氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄表示，今（25）日鋒面掠過，北部及東半部局部短暫雨，東北季風南下使北台灣轉涼。明日白天短暫回溫，週五鋒面再南下，中部以北轉雨，週六降雨區南移。下週起春季短波接連影響，天氣呈現晴雨、冷暖頻繁交替，偶有對流降雨與春雷機率。雖鋒後冷空氣僅達東北季風等級，但體感溫差明顯，仍須注意衣著調整。
今起「鋒面掠過」！北台灣有雨轉涼
昨（24）日各地天氣偏暖，各地區最高氣溫約落在27至32度之間。不過今（25）日清晨起鋒面逐漸移入，伴隨層狀雲系發展，降水回波雖偏弱，但苗栗以北已有局部降雨情形。根據今晨觀測資料顯示，冷空氣正逐步南下，截至5時12分，北台灣低溫略為下降，其餘地區降溫尚未明顯反映。各地平地最低氣溫約在15至18度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面掠過台灣，北部及東半部地區有局部短暫降雨機率；隨東北季風南下，北台灣天氣轉涼。各地氣溫預測如下：北部14至20度、中部15至25度、南部16至29度、東部15至27度。整體而言，北台灣受鋒面及東北季風影響最為明顯。
週五再迎鋒面！氣溫再轉涼 降雨區南移
明（26）日白天將出現短暫空檔，氣溫略為回升，東半部偶有局部短暫雨。不過，晚間起另一波鋒面前的中高雲系移入，導致雲量增加。週五（27日）鋒面南下，中部以北地區轉為局部降雨，天氣再度轉涼；週六（28日）鋒面降雨範圍向南移動，但整體影響區域略為縮小。
下週冷暖頻繁交替！春季短波接力登場
週日（1日）至下週一（2日）上午天氣略有好轉、氣溫回升，但局部地區仍存在短暫降雨機率。下週一下午起至週五（6日）期間，另一段短波系統再度盛行，天氣將呈現晴雨交替、冷暖變化頻繁的特徵。
最新模擬指出，自今日起將有多波短波陸續通過，屬於典型春季易降雨型態。鋒面偶有對流性降雨發展，伴隨「春雷」及局部較大雨勢的機率，呈現逐波提高趨勢。值得注意的是，鋒後冷空氣強度並不強，僅達東北季風等級（台北測站最低氣溫均維持在15度以上）。然而因冷暖氣團頻繁更替，體感溫度變化幅度仍相當明顯。
吳德榮提醒，短波型態本身變化快速，各國數值模式的模擬結果調整頻率，也較其他穩定天氣型態來得頻繁。因此後續天氣演變仍需持續關注最新模式修正情形，才能掌握降雨範圍與強度變化。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
