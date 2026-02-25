我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）將在美東時間24日晚間9時、台灣時間25日早上10時，在國會大廈發表他第二任總統任期的首份國情咨文，國情咨文歷來是總統列舉政績和政策綱領的重要舞台，預料經濟議題將成為川普談話主軸，此外關稅以及伊朗也可能是被提及的重點。根據《CNN》報導，川普團隊希望在某種程度上，透過這次國情咨文演說幫助白宮重新調整方向，止住近期民調低迷的頹勢。《CNN》認為川普國情咨文談話的4大焦點為：共和黨人希望川普的演講能為即將到來的期中選舉季拉開序幕，「討厭或喜歡」川普很可能成為這次選舉的主旋律、牽動選情成敗。上週，川普政府高層官員、民調專家和智囊們舉行了一次閉門策略會議，會中認為經濟問題將決定選舉的走向，因此預期川普在談話中會重點強調自己如何開啟了美國繁榮的新時代，並可能會講述一些美國老百姓因川普新政受惠的真實故事。不過，川普在談論經濟時也很可能會觸及移民議題，值得注意的是，許多美國民眾仍然認為他們當前面對的經濟狀況並不理想，川普在習慣性地誇讚自己給帶來國家強勁勢頭之餘，可能也必須承認仍有許多工作要做，這對他來說將是項考驗。最高法院不久前剛宣布川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的全球關稅違法，川普為此大感憤怒，並迅速提出其他備選方案來重申自己課徵關稅的權力，預期在國情咨文談話中他會繼續強調關稅措施的重要性。按照慣例，最高法院大法官至少會有幾位出席國情咨文演講，且會坐在前排位置，川普是否會拖稿抨擊大法官，也是觀察重點之一。美軍圍繞伊朗的大規模集結部署，以及川普持續發出的戰爭威脅，將使國情咨文演說籠罩在一種地緣政治緊張氛圍之下。儘管川普曾暗示尋求推動伊朗政權更迭，並堅稱伊朗不得擁有核武，但他尚未向美國民眾說明，究竟什麼情況足以正當化一場長期衝突。根據《CNN》的民調，僅有2％的受訪者希望在國情咨文演說中聽到外交政策，是所有議題中比例最低的一項。儘管如此，知情人士透露，預期川普仍會在談話中闡述他對伊朗的想法，尤其是當前正值他考慮是否該對伊朗發動新一輪打擊之際。去年，民主黨對川普國會演講反應的顯得混亂，今年，民主黨希望在反對川普之際能夠顯得更加團結。預期維吉尼亞州首位女州長斯潘伯格（Abigail Spanberger），將在川普談話後代表民主黨發表回應演說。一些民主黨議員已表態將不會出席川普的國情咨文演説，另外也有民主黨議員邀請了愛潑斯坦案的倖存受害者與家屬到場聽講，持續針對此案給予川普政府壓力。