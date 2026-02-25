國際影后章子怡首度自導自演的長篇電影《游過海岸一百米》目前正在籌拍中，原先傳出男主角為吳慷仁、男配角是趙又廷，女配角則為文淇；雖然劇組未親自證實這卡司，但陸媒方面已經開始大肆討論，怎料吳慷仁如今疑似因為政治問題遭換角，男主角改由28歲的中國新生代男演員田栩寧出演。消息流出後微博網友多半都表示支持，更大讚：「章子怡這眼光真的是一如以往的好啊」。
吳慷仁被章子怡新片換角？傳因立場問題敏感
昨（24）日晚間微博上出現爆料消息稱吳慷仁被《游過海岸一百米》換角，男主角改找田栩寧出演，田栩寧與章子怡也已互相關注彼此帳號，至於換角原因，傳出與政治立場敏感問題有關。因吳慷仁2014年曾為反服貿的「太陽花學運」發聲，此事在他宣布進軍中國拍戲後，仍經常被對岸網友挖出來討論，對吳慷仁好感驟降。
《游過海岸一百米》爆下個月開拍！官方尚未證實卡司
爆料者更稱《游過海岸一百米》將在3月8日開鏡拍攝，但對於主演陣容究竟有誰，官方至今都未透露，因此吳慷仁被田栩寧取代也只是網路流傳消息，雙方目前皆未正面回應。
用田栩寧取代吳慷仁？陸網狂讚：章子怡眼光好
但不少中國網友都支持田栩寧當男主角一事，認為他比吳慷仁更加年輕，或許更有可塑性，紛紛留言討論，「所以吳慷仁立場有問題然後選擇田？ 章子怡這眼光真的是一如以往的好啊」、「不知道不清楚，只知道田栩寧很帥」、「吃瓜不信瓜，信的是傻瓜，不關心別人，只期待我們青年演員田栩寧」、「章子怡眼光真的很犀利，選田栩寧值得啊」。
現年28歲的田栩寧畢業於上海戲劇學院，去年因主演BL網絡劇《逆愛》池騁而爆紅，被網友稱讚演技「裝而不油」，開始受到大量粉絲關注。《游過海岸一百米》電影大綱則在講述一段橫跨兩岸尋親的故事，該片為章子怡首度自編自導的長篇電影，她過去還曾執導過分段式劇情電影《我和我的父輩》中的單元《詩》。
資料來源：微博
