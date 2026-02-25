我是廣告 請繼續往下閱讀

年底將舉行地方縣市長大選，國民黨在新竹縣部分，立委徐欣瑩、現副縣長陳見賢都有意參選。值得注意的是，陳見賢屢爆出過去曾遭「一清專案」管訓、妻子陳玉貴疑涉焚化爐廠商內線交易等事。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前也上政論節目指出，陳見賢疑涉焚化爐BOO案綁標，他近期將前往新竹地檢署告發，也會向金管會舉發。吳子嘉23日上《誰來晚餐》直言，新竹縣焚化爐BOO案綁標「太惡劣、太離譜」，質疑該案招標條件明顯設下門檻，要求投標廠商須持有經環評通過、且位於新竹縣內的土地，形同「量身打造」。吳子嘉指出，特定廠商於開標前即購妥符合條件土地，最終成為唯一得標者，程序是否公平？社會自有公評。另外，得標廠商台鎔科技股東名單中也出現陳玉貴的名字，陳玉貴疑似曾以500萬元購入股票，如今市值飆升至4千多萬元，其中涉及利益迴避問題。至於陳見賢疑似有黑道背景，曾被「一清專案」管訓，吳子嘉認為，新竹人不會那麼好騙！徐欣瑩具太空博士背景，民進黨的鄭朝方長得帥、學經歷也優質，陳見賢在形象與條件上明顯居於劣勢。新竹縣選情關鍵不在誰第一，而是誰墊底？相信新竹人不會那麼笨。