日本防衛大臣小泉進次郎24日宣布，計畫於2030財政年度，在沖繩與那國島部署03式中程防空飛彈部隊（中SAM），旨在攔截侵犯的敵機或飛彈，針對「台灣有事」等潛在威脅強化防衛能力。這是日本首次公開具體部署時程規劃，防衛省預定3月2日在與那國町舉行居民說明會，小泉進次郎承諾屆時將會充分且細緻地進行說明。根據《日本經濟新聞》報導，日方計畫先在2026年度成立「對空電子作戰部隊」，旨在干擾敵方戰機通訊功能，透過強力干擾電波壓制雷達、切斷對方與地面基地通訊。在電子戰體制部署完善後，進而在2030年度正式新設防空飛彈部隊。與那國島距離台灣僅約110公里，隨著中國軍隊在周邊海域活動日益頻繁，與那國島的防衛地位極其重要。若中國入侵台灣，戰火極可能波及與那國島；2022 年中國軍演時，就曾有飛彈落在該島近海80公里處。目前與那國駐屯地的核心任務為「沿岸監視」及「情報蒐集分析」，對於敵方航空器或飛彈的防禦能力相對薄弱。日本自衛隊自2016年起持續推動「西南移轉」戰略，擴大西南群島的防衛據點，2023 年自衛隊已在石垣島開設駐屯地，並部署了12式岸艦飛彈、中程03式地對空飛彈，藉由此次在與那國島的強化部署，再將防空網進一步向西延伸。中國方面對與那國島部署防空飛彈表示強烈反對。小泉進次郎去年11月訪問該島後，中方隨即批評此項部署計畫是「刻意升高區域緊張局勢」。