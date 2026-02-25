我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團昨（24）日幹部選舉，「萬年總召」柯建銘直接表示，不用投票了，以後就拜託蔡其昌，獲黨團一致鼓掌，柯建銘也正式交棒。對此，柯建銘的辦公室助理周軒感性指出，柯建銘的人生，都在「成全」他人，是柯建銘教他：「政治人物要創造自己被需要的價值」、「政治人物不能人云亦云，要引領潮流」。周軒昨發文表示，當年，民進黨重新執政，蔡英文總統上台，國會取得多數席次，已經身為總召多年，帶領人數劣勢的民進黨黨團，力抗完全執政的國民黨的柯建銘，當然是新國會龍頭的人選之一。然而最後，柯建銘選擇退讓，成全一切的安排，讓一切圓滿。周軒提到，平時，民進黨黨團的大家，不分委員還是助理，有任何疑難雜症，來找柯建銘求助，柯建銘也義不容辭，成全幾乎所有人的需要。甚至，國民黨的、民眾黨的，來請柯建銘幫忙，就算幫不了，他也會試著給出建議。至於辦公室裡呢？誰想要去念書進修，想要去出國增廣見聞，想要做點不一樣的事情，柯建銘都盡量成全。雖然有時候，做為一個老闆，他還是會唸個兩句。但是，辦公室的大家對柯建銘只有感謝。周軒說，有些人嘲笑他不中用了、老了、講話不夠俐落中聽。有時候，我也不禁問自己，有沒有什麼辦法可以避免這樣的評價？可是，看看柯建銘在台灣歷史上的份量，想想他扛下的所有，自己的見識，又顯得淺薄了。周軒感性表示，昨天的黨團會議上，沒有劍拔弩張，只有相互的「成全」。很多人覺得不捨，覺得有點委屈。很多人傳了各式各樣不同的訊息來辦公室加油打氣。真的，除了感謝還是感謝。柯建銘總是不斷的「成全」。因為他知道，在「我」之外的，是民進黨，是台灣。Old soldiers never die, they simply fade away.