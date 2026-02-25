我是廣告 請繼續往下閱讀

義美小泡芙平常小包裝要30幾元，一盒6入裝只要142元是真的有比較便宜，大全聯的禮盒數量比較多

▲全聯超缺貨的義美小泡芙禮盒，在大全聯被民眾捕捉到，年後特價一箱只要142元，比單買還便宜。（圖/我愛全聯好物老實說）

大潤發被全聯買走首年併入體系！過年後禮盒也有特價「婆媽全忘記」

同年8月1日，大潤發走入歷史，全台門市更名為「大全聯」並且納入全聯體系。

▲2025年8月1日，大潤發走入歷史，全台門市更名為「大全聯」並且納入全聯體系。（圖／記者鍾怡婷攝）

在全聯禮盒跳水特價之時，大全聯也正默默的特價

▲大全聯跟隨全聯檔期禮盒特價，各種禮盒庫存比全聯還要充足，不少內行人發現撿到便宜。（圖/我愛全聯好物老實說）

過年後禮盒特價整理！全家69折、7-11看門市5折、7折都有

7-11也陸續有門市開始祭出5折、7折的優惠，不過提醒民眾，這並不是統一集團統一的優惠活動，僅有部分加盟店才有

▲7-11也在年假之後開始有門市推出5折、7折的禮盒促銷，不過不是每間店都有，想撿便宜民眾自己要多跑幾家門市。（圖/Threads）

另外，全家目前也還有禮盒、福袋69折出清活動持續販售中

▲全家不只有禮盒69折，連IP福袋也69折出清，收納箱、造型毛毯、26吋行李箱、托特袋全部拼完售。（圖／記者黃韻文攝）

春節過後，許多通路的禮盒開始大幅度降價，像是全聯、全家69折、7-11打5折等限定活動，不過熱門的品項總是銷售熱度高，一下子就被民眾搶光。就有網友發現隱藏地點，由於大潤發去年正式更名為「大全聯」，如今春節禮盒也跟著全聯開始大降價，且貨量充足，讓不少婆媽突然驚覺：「對欸！都忘記大潤發已經跟全聯合併了」、「那我要殺去買義美禮盒了！」一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「最近去逛大全聯時，發現禮盒也開始促銷了，泡芙跟蛋捲我看了跟全聯價格一樣，，如果全聯被買光了的話，就去大全聯買吧！」貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應、「根本忘記還有大全聯了，週末剛好要去逛逛」。事實上，在2024年7月底，全聯以及大潤發兩方的營運、採購部門就已經正式整合，到了2025年3月28日，全聯就宣布大潤發門市將陸續更名為「大全聯」，由於是第一年正式合併體系，不少婆媽都忘記兩邊是同公司營運，，其中最夯的義美禮盒系列，大全聯甚至可以看見全聯難見一盒的「義美小泡芙禮盒」，6包入只要142元，比單拆開買還要便宜；另外還有義美蛋捲、夾心酥等禮盒也都促銷中；除此之外，熱門的77乳加禮盒、喜年來蛋捲等，在大全聯也都可以看見庫存眾多，民眾如果搶不到超商、全聯的特價禮盒，轉戰大全聯也許是不錯的選擇。然而除了全聯、大全聯禮盒開始特價出清之外，，實際折扣還是要依照店家張貼公告為準，如果遇到沒有折扣的門市也請不要為難店員，自己多跑幾間門市看看。，包括存錢筒造型禮盒、紅帽子、全家自有品牌蛋捲等都有，還有IP福袋收納箱、造型毛毯、26吋行李箱、托特袋等，全部都是69折可以帶回家。民眾可以善用全家APP「地圖趣」的功能，查詢住家附近福袋以及禮盒的庫存，不過實際還是以店面貨量為主，大家年後禮盒、福袋想撿便宜動作要快！