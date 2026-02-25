春節過後，許多通路的禮盒開始大幅度降價，像是全聯、全家69折、7-11打5折等限定活動，不過熱門的品項總是銷售熱度高，一下子就被民眾搶光。就有網友發現隱藏地點，由於大潤發去年正式更名為「大全聯」，如今春節禮盒也跟著全聯開始大降價，且貨量充足，讓不少婆媽突然驚覺：「對欸！都忘記大潤發已經跟全聯合併了」、「那我要殺去買義美禮盒了！」
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「最近去逛大全聯時，發現禮盒也開始促銷了，泡芙跟蛋捲我看了跟全聯價格一樣，義美小泡芙平常小包裝要30幾元，一盒6入裝只要142元是真的有比較便宜，大全聯的禮盒數量比較多，如果全聯被買光了的話，就去大全聯買吧！」
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「對吼！大潤發已經是全聯的，禮盒也會打折了」、「我要去買義美蛋捲跟小泡芙了！」、「哇！小泡芙一箱才142元，我也要去大全聯看看」、「都忘記兩家已經合併了，以前買特價禮盒不會想到大全聯」、「義美的禮盒全聯特價時很熱銷，看來要轉戰大全聯了」、「根本忘記還有大全聯了，週末剛好要去逛逛」。
事實上，在2024年7月底，全聯以及大潤發兩方的營運、採購部門就已經正式整合，到了2025年3月28日，全聯就宣布大潤發門市將陸續更名為「大全聯」，同年8月1日，大潤發走入歷史，全台門市更名為「大全聯」並且納入全聯體系。
由於是第一年正式合併體系，不少婆媽都忘記兩邊是同公司營運，在全聯禮盒跳水特價之時，大全聯也正默默的特價，其中最夯的義美禮盒系列，大全聯甚至可以看見全聯難見一盒的「義美小泡芙禮盒」，6包入只要142元，比單拆開買還要便宜；另外還有義美蛋捲、夾心酥等禮盒也都促銷中；除此之外，熱門的77乳加禮盒、喜年來蛋捲等，在大全聯也都可以看見庫存眾多，民眾如果搶不到超商、全聯的特價禮盒，轉戰大全聯也許是不錯的選擇。
過年後禮盒特價整理！全家69折、7-11看門市5折、7折都有
然而除了全聯、大全聯禮盒開始特價出清之外，7-11也陸續有門市開始祭出5折、7折的優惠，不過提醒民眾，這並不是統一集團統一的優惠活動，僅有部分加盟店才有，實際折扣還是要依照店家張貼公告為準，如果遇到沒有折扣的門市也請不要為難店員，自己多跑幾間門市看看。
另外，全家目前也還有禮盒、福袋69折出清活動持續販售中，包括存錢筒造型禮盒、紅帽子、全家自有品牌蛋捲等都有，還有IP福袋收納箱、造型毛毯、26吋行李箱、托特袋等，全部都是69折可以帶回家。民眾可以善用全家APP「地圖趣」的功能，查詢住家附近福袋以及禮盒的庫存，不過實際還是以店面貨量為主，大家年後禮盒、福袋想撿便宜動作要快！
