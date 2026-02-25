我是廣告 請繼續往下閱讀

《知新聞》昨（24）日報導，國民黨主席鄭麗文證實今年上半年將會見中國國家主席習近平。而據《知新聞》指出，部分藍委當下聽到消息直接嚇爛，憂心影響年底地方選舉結果，另也有資深藍委擔憂表示：「鄭麗文怎麼這麼有自信？」，更有人直言年底選舉恐遭遇大海嘯。國民黨昨舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜、黨主席鄭麗文和諸多立委都在場，會後有立委向前詢問鄭麗文：「鄭習會」是否會影響縣市長選舉，有預期什麼時候舉行嗎？未料，鄭麗文當場證實，鄭習會和拜會華府一定會在今年上半年完成，且她認為「對選舉是大加分」。對此消息，部分藍委表示當場聽到的時候直接嚇爛，認為所謂加分應該是「像新竹小智一樣大加分吧」，也有資深藍委不解鄭麗文怎麼這麼有自信？年底選舉恐遭遇大海嘯等。而國民黨發言人牛煦庭則指出，這件事本來就已有公開說明，國民黨的對外政策是平衡的，出訪時間必然安排在上半年，下半年則專注輔選工作。