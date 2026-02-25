我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞沙巴一間度假村近日被揭涉嫌以受保護野生動物製作「異國美食」招待遊客，引發當地關注。警方與沙巴野生動物局聯合突擊行動，拘捕三名相關人士，並查扣疑似涉及保護物種的菜餚。根據《東方日報》報導，仙本那地區的這次突擊由沙巴野生動物局配合山打根警方普通任務部隊執行，目的是查緝違法使用受保護野生動物的餐飲活動。現場查獲一隻活體穿山甲，以及多道疑似以受保護動物製作的菜品。沙巴野生動物局指出，穿山甲為全面受保護物種，任何個人或單位在未取得執照或許可證的情況下擁有、儲存、販售或提供作為食材，均屬違法。違法者一旦罪成，可處5萬至25萬令吉（約新台幣16.3萬至81.4萬）罰款，以及1至5年監禁。官方強調，此類行為不僅違法，也可能損害沙巴作為自然生態旅遊勝地的國際形象。野生動物局呼籲所有旅遊業者遵守法律，勿以任何方式將保護動物納入餐飲選項。對於遊客而言，官員提醒在參加地方旅遊活動時，應留意餐飲來源是否合法，避免無意間成為違法行為的共犯。此次事件也讓業界重新審視生態旅遊與餐飲服務的合規性管理。隨著沙巴野生動物局加強執法行動與宣導教育，未來類似違法提供保護動物食材的情況有望降低，當地旅遊業也將逐步走向更可持續且符合法規的生態旅遊模式。