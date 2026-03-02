我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞雲頂集團已故創辦人林梧桐的兩名孫女，因涉及16億令吉（約新台幣128億元）遺產爭奪案，近日在高庭開審。兩姐妹入稟法庭，要求宣判母親簽署的最後一份遺囑無效，引發社會關注。根據《新海峽時報》報導，48歲的曾昭栵和45歲的曾昭敏以原告身份出庭，其弟曾昭淳則以被告身份出席。三人在庭上分開而坐，全程沒有交流，庭審氣氛緊張。本案圍繞她們的母親林秀瓊於2022年4月28日簽署的遺囑展開，林秀瓊是雲頂集團創辦人的第三個女兒，於2022年7月因癌癥逝世，享年73歲，留下三名女兒和一名兒子。根據遺囑內容，弟弟曾昭淳獲得安邦路房產、公司股權、保險箱內容及30%剩餘遺產。林秀瓊的第三名女兒曾昭韻獲分配1000萬令吉（約新台幣7,500萬元）、一棟房產及公司股份，而她的女兒每月可領取5萬令吉（約新台幣37.5萬元）生活費，另外一個名為Dikim的基金會獲分配超過七成剩餘遺產，為最大受益者。相比之下，曾昭栵和曾昭敏兩姐妹則僅分別獲得90萬令吉（約新台幣675萬元）和10萬令吉（約新台幣75萬元）。她們質疑母親簽署遺囑時已罹患癌癥，懷疑其簽署遺囑時是否具備立遺囑所需的法律與精神能力。第四被告、律師劉姳助作證確認林秀瓊曾簽署有關遺囑，但其證詞隨後被原告律師提出反對，要求刪除部分涉及已故者言論的內容，理由是相關內容屬於傳聞證據。高庭法官已擇定3月2日就有關申請作出裁決，案件仍在持續審理中。