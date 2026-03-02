我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全台第7110家7-11就在霞海重劃區。「愿橋門市」占地150坪，補足許多住戶生活所需。（圖／信義房屋提供）

過去高雄房價在六都之中相對親民，近年受科技業設廠、重大建設漸到位等因素帶動，無論蛋黃或蛋白區房價均有明顯漲幅。其中，緊鄰左營區的仁武霞海重劃區屋齡多在10年以內，大樓物件成交均價尚落在3字頭，信義房屋專家認為，加之周邊機能逐漸發展，看好區段未來發展性。高雄市府宣布攜手統一超商合作「灣市38」BOT案，斥資超過9億打造「悠活生活館」，預計2028年完工營運。該商場位於高雄榮總旁，也鄰近仁武區霞海重劃區，因為將有餐飲、停車等機能導入，地方上頗為期待。信義房屋左營高鐵店經理林閔安指出，高雄榮總生活圈與位於仁武的霞海重劃區（太子建設造鎮）僅隔5、6條路，地理距離非常近，但因霞海重劃區為近十年新興發展，目前除了小吃餐飲店家，其他購物、大型餐廳、停車等機能相對缺乏，在地民眾若有需要，必須前往高鐵或漢神巨蛋附近；再加上在地人多傾向「買在舊高雄市區」，經常在帶看時碰到買方「不願接受跨出民族路甚至自由路以東的區域看屋」的情形。但林閔安認為，隨著台積電進駐高雄、重劃區內生活機能漸漸補足，且房價、屋齡仍有競爭力之下，區段房市前景仍看好。而目前霞海重劃區內以屋齡10年內大樓為主，成交單價落在3字頭，另有社區型透天，扣除道路用地後地坪介於13至16坪，總價多高於2000萬，以屋齡新為最大優勢。至於近期市場熱度，林閔安觀察仍以剛需客戶為主，投資置產客群已經較少見，主要是觀望一陣子後，因有購屋或換屋需求，買方評估此時較有議價空間， 願意出來看屋、積極議價，當屋主也願意讓利，使整體市場情況比2025年末更佳；整體而言，總價800萬至1500萬的物件成交速度最快，主要是較容易貸款到足夠的成數，當剛需、小資客群較無壓力。