▲ 王義川陪同黃彥毓展開車隊掃街行程。兩人在決戰前夕特別南下相挺，展現兄弟情誼。（圖／市議員黃彥毓提供）

高雄市議員初選民調進入倒數計時，戰況最激烈的前鎮、小港選區選情緊繃。市議員黃彥毓1日於小港服務處舉行「兄弟相挺」掃街活動，特別邀請陸委會副主委梁文傑、立法委員王義川南下助陣。面對提名席次縮減的硬仗，兩位來賓以跨越 20 年的革命情誼，呼籲鄉親在關鍵時刻守住穩定、專業的黃彥毓。陸委會副主委梁文傑在受訪時展現感性一面，他提到，雖然身為政務官不便對各選區多做評論，但黃彥毓「完全不一樣」。梁文傑回憶，2005 年陳菊市長初次參選時，民進黨正值紅衫軍風潮、選情最艱困的時刻，當時黃彥毓從雲林南下，他與賴瑞隆則從台北南下高雄，三人並肩作戰守住高雄市長這一席。梁文傑強調：「這 20 多年來，我看著彥毓為黨、為高雄付出，現在聽說他選情危急，我一定要下來幫兄弟加油。」他更幽默表示，選議員就像選另一半，長得「親民」比較實在、靠得住，拜託鄉親幫忙守住這關鍵一席。立法委員王義川則直言，他與黃彥毓認識約 10 年，深知他在地方耕耘的辛苦。王義川分析，前鎮小港這屆有多位知名度很高的新人投入，讓認真服務的現任議員黃彥毓陷入苦戰。王義川打趣回應梁文傑的「親民說」，笑稱黃彥毓長得「古意（誠懇）」，做服務親切不虛華。王義川更從大局出發強調：「務必要保住這一席，讓接下來賴瑞隆市長在高雄市有需要預算與建設時，議會能有過半的穩定力量順利推動。」此外，立委沈伯洋也特別撥空南下陪同車掃。沈伯洋針對民進黨在前鎮、小港選區提名縮減一席的現況表達支持，他指出，在激烈的初選競爭中，更要確保像黃彥毓這樣具備紮實歷練的專業戰力留在議會。面對三位前輩的熱血力挺，黃彥毓表達深切感激。他表示，前鎮小港今年提名席次縮減，競爭確實非常激烈，「謝謝文傑、義川與伯洋三位兄弟在百忙之中南下，希望可以獲得鄉親的肯定。」他強調，自己會帶著這份革命情感與守護高雄的決心，在民調前最後一刻全力衝刺。活動最後，眾人齊聲高喊「黃彥毓，我願意」、「黃彥毓，當選」，隨即由王義川陪同黃彥毓登上戰車展開車掃，在小港與前鎮的大街小巷穿梭，爭取鄉親最後的認同。