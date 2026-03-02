我是廣告 請繼續往下閱讀

兩名情同手足的奧地利警察，竟先後愛上同一名泰國女子，最後更決定「三人同行」步入婚姻，罕見婚禮畫面曝光後在當地掀起熱議。這場特殊婚禮於28日舉行，不僅親友到場見證，連市長都親自出席祝福。根據泰媒《Khaosod》報導，新娘現年37歲，曾是獨立創作歌手。她與已退休的奧地利警官羅曼（Roman），以及現役奧地利警員麥基（Macky）同時結婚。兩名新郎原本是好友，卻先後對她產生感情，最終三人坦誠溝通後，決定攜手共度餘生。婚禮儀式完成後，兩名新郎還開心相擁，一起跳入池塘，象徵友誼與喜悅，畫面相當吸睛。新娘也在婚禮上打趣表示：「嫁一個沒人記得，一次嫁兩個，大家就記住了。」現場笑聲不斷。據了解，新娘過去曾與一名泰國男子結婚，並育有三名子女，但婚姻並不順遂。她在羅曼前往芭達雅旅遊時與對方相識，兩人以夫妻身分同居長達5年。之後麥基赴泰探訪好友時也愛上她，三人經過協調達成共識，她與麥基交往約一年後決定舉行婚禮。新娘透露，兩名新郎各自支付100萬泰銖（約新台幣90萬元）作為聘禮，展現誠意。她強調，外界如何看待並不重要，「只要家人幸福、彼此同意，就是最重要的事。」當地市長致詞時直言，自己參加過無數婚禮，但從未見過泰國女子同時嫁給兩名新郎，認為這可能是當地首例，並祝福三人婚姻長久幸福。這段跨國三人婚姻，也迅速在網路上引發討論與兩極評價。