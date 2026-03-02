我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潔潔是知名舞蹈老師藍波的女兒，舞蹈實力不輸給爸爸。（圖／翻攝自IG@chieh__j）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽即將在3月5日於日本東京巨蛋開打，富邦Fubon Angels成員之一的潔潔才入隊一年就被選為CT AMAZE，她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時透露，此次能入選，爸爸藍波比她還開心，最後會派出12名成員到東京替中華隊加油，不過潔潔並沒有在名單內，她將在台灣與球迷一起觀賽，潔潔也分享，自己最欣賞的球員是張育成，希望他能有好狀態，多轟幾分！潔潔加入富邦一年就被選為CT AMAZE，她笑喊，「其實最開心的是爸爸，覺得女兒幫他圓了能當中華隊的夢想！」自己也有努力終於被看見的喜悅，達成了一個里程碑，而入選之後就開始練習中職六隊的應援舞，潔潔說，「不過還好我去年有參與過冬盟，所以有些經典應援曲去年有先學習過了，所以不算太多太難，這也算是一種小確幸！」經典賽C組預賽將在3月5日於東京巨蛋開打，到時CT AMAZE會派出12名啦啦隊到場加油，潔潔表示自己並不在名單內，「轉正第一年就入選CT AMAZE，已經很開心了 ！相信每個球迷心情都一樣，不管在哪裡都會全力為中華隊應援！目前已經知道富邦Angels是由哪幾位學姐代表去東京了，很羨慕能有這樣的機會，也期許之後自己有一天也能代表台灣出國應援比賽！」富邦除了她之外，還有丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy都是CT AMAZE成員。而她今年則被球隊安排在台灣，進行直播觀賽的應援工作，會留在台灣陪球迷一起遠距離為中華隊打氣，潔潔更分享自己最欣賞的球員就是張育成，「喜歡他面對比賽上場時的從容感，因為累積的實力夠強大，才能散發出比賽的輕鬆魅力，我也希望我在面對舞台的時候可以擁有這樣的能量！最後期許他能在經典賽為台灣再多轟幾分，也代表為富邦悍將爭光！」去年休賽季後，潔潔也沒停下腳步，上了很多舞蹈課充實實力，希望能帶來更多精彩的表演給觀眾。