我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙狀態比起先前牛棚練投與Live BP好上一大截，不僅投球流暢性更好，速度也直接催到158公里。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲古林睿煬先發出賽時，同樣在首局直接把球速拉上來，變化球亦有不錯的精準度，去年手感不甚理想的指叉球，在這場比賽也創造許多揮空。（圖／記者朱永強攝,2026.2.19）

▲鄭浩均直球狀態沒問題，滑球變化幅度也犀利，不過臨場的控球狀態不穩定，造成用球數過多。（圖／中職提供）

▲張育成從閉門熱身賽就被定位在2棒打者，試圖運用他的長打能力在前段棒次創造破壞力，張育成在幾場熱身賽裡確實也出現不少長打。（圖／中職提供）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

2026世界棒球經典賽，中華代表隊已前往日本進行最終備戰，本周先進行2場官辦熱身賽後就要移動至東京巨蛋，迎接3月5日開始的預賽4連戰。原先較讓人擔心的台灣旅日雙王牌徐若熙與古林睿煬，在台灣進行的台日交流賽中都有按照計畫上場投球，並展現出不錯的狀況，成為預賽首戰的熱門先發人選。不過雖然投手陣回穩，在2場交流賽分別面對日職軟銀鷹、日本火腿，打線則呈現疲軟狀態，能否利用剩餘時間趕緊找回狀況，是台灣當務之急。本屆經典賽台灣邀請許多旅外球員加入，並成為投手陣主軸。然而旅美球員要在228之後才能加入球隊，有參加大聯盟熱身賽的林昱珉、莊陳仲敖、林維恩，以及在小聯盟調整的陳柏毓、沙子宸等人，實際狀況必須要等到日本集合時才能完全確定。因此旅日投手群徐若熙、古林睿煬、孫易磊、張峻瑋的狀況格外重要，特別是徐若熙與古林睿煬於先前的都有調整投球機制，若2人狀況還是不佳，將會影響到台灣的先發輪值安排。不過徐若熙與古林睿煬相繼上場投球後，這個疑慮已消除。率先登板的徐若熙，狀態比起先前牛棚練投與Live BP好上一大截，不僅投球流暢性更好，速度也直接催到158公里，比起前次的Live BP快了10公里；另外各個變化球種，無論曲球、滑球或卡特球，也都能夠拿到好球數。比賽內容若要稍微挑惕，叉指變速球可能因為大聯盟比賽用球較大、較滑的，有稍微開掉幾顆；以及熱身賽直接拉用球數，導致後續稍微有點降速，但整體來說仍是優異表現。古林睿煬先發出賽時，同樣在首局直接把球速拉上來，變化球亦有不錯的精準度，去年手感不甚理想的指叉球，在這場比賽也創造許多揮空。比賽過程中有刻意測試變化球的控制力，在中段有多增加變化球比例，但後續第3局又回到正常配球模式，代表在熱身賽的調整裡有餘裕去做各項策略模擬。徐若熙與古林睿煬綜觀來說狀況都不錯，不過古林睿煬由於先前較早進入比賽，整體投球狀態明顯較佳，也沒有明顯降速，體能與投球都已做好準備。兩名主力投手在台日交流賽登板後，有充分的休息天數可以迎接3月5日的經典賽首戰澳洲，預期將會是出賽投手的候選。同樣有在台日交流賽登板的長局數投手，中職組的鄭浩均、胡智爲都有控球問題需要修正。鄭浩均直球狀態沒問題，滑球變化幅度也犀利，不過臨場的控球狀態不穩定，造成用球數過多；胡智爲從閉門熱身賽狀態就不差，上場投球時能快速取得好球數，不過球數領先要用變化球對決時，位置沒有投到引誘位置，反而投得太甜導致被軟銀鷹狙擊。在台日交流賽的比賽過程裡，牛棚投手的出賽則試圖模擬經典賽正式賽的比賽狀況。先前在閉門熱身賽有做為最後一任投手出賽的孫易磊，在台日交流賽裡刻意在壘上有人時登板，模擬拆彈任務外還跨局投球，代表他有可能作為佈局投手登板；陳冠宇則在對戰左打時上場，不過陳冠宇熱機較慢，球速尚未回到球季時的狀態。終結者候選的林凱威、曾峻岳都在比賽後段出賽，2人直球與滑球狀態不差，有機會在後段局數關門。相較於投手群的狀況比想像樂觀，攻擊端在這2場台日交流賽裡，台灣代表的打者群狀態卻不太理想。在熱身賽裡通常打者會試圖用積極出棒來確認揮棒狀態，所以上場的野手出棒策略都偏積極，然而面對軟銀鷹與日本火腿的高強度投手群，不論球速與控球狀態都不錯，台灣打者出現紮實擊球的比例不高，失打率與揮空率也同時偏高，整體來說可慶幸的是追打壞球的情形不多，至少在選球上團隊並沒有太大的問題。整體來說，在台日交流賽狀態較佳的打者為張育成與吳念庭。張育成從閉門熱身賽就被定位在2棒打者，試圖運用他的長打能力在前段棒次創造破壞力，張育成在幾場熱身賽裡確實也出現不少長打，包括在台日交流賽裡有射牆長打出現，也有紮實飛球內容；吳念庭則在混血好手Jonathon Long退賽後，預期頂上先發一、三壘位置，而在台日交流賽裡他也展現好的Contact能力，不論是淺球數的積極攻擊，還是球數落後時的確實擊球，掌握度都不錯。不過規劃在前段棒次，透過確實擊球與纏鬥來創造上壘機會的陳晨威與陳傑憲，在台日交流賽的調整狀態還待提升。一開始，陳晨威與陳傑憲最佳安排應該是1、3棒組合，不過由於陳晨威狀態不佳，台日交流賽第2場出賽被放在後段棒次，但表現內容並未回升。陳晨威在兩場比賽裡出棒節奏較差，無法掌握失投球，導致球數落後時必須要做出保護好球帶的揮擊；陳傑憲則是擊球點尚未調整好，雖然有1支安打出現，但大多是滾地球出局。此外2名中線內野手林子偉與江坤宇的揮棒狀態也不理想，林子偉失打率高，球數落後時也無法固守好球帶，2場比賽吞下4K；江坤宇一度嘗試在淺球數積極攻擊，臨場效果並不好。中線野手的攻擊陣容，還有旅美的鄭宗哲、李灝宇後續加入，李灝宇預期是先發二壘人選。若鄭宗哲報到後的打擊狀態較理想，就將成為先發的游擊手，與李灝宇一起組成二、游搭擋。台灣代表在經典賽官辦熱身賽還有2場比賽，若天氣狀況允許，野手群可以再透過實戰調整把揮擊感覺找回來。